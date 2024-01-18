Live
  • Чт 18.01.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.9
  • EUR 41.21

Дівчинка в тяжкому стані після операції, 14 поранених у лікарні – Синєгубов

Події 11:04   18.01.2024
Оксана Горун
Дівчинка в тяжкому стані після операції, 14 поранених у лікарні – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про стан мешканців Харківської області, які постраждали від обстрілів та ракетних ударів РФ за минулу добу. У лікарнях 14 поранених: 2 з області та 12 з Харкова.

У лікарні залишаються дві дитини, які зазнали тяжких поранень через удар російської авіабомби по селу Малий Бурлук у Куп’янському районі.

“Стан 13-річної дівчини важкий, лікарі провели необхідні оперативні втручання. 10-річний хлопчик, який отримав травматичну ампутацію нижньої кінцівки, – у середньому стані.”, – поінформував Синєгубов.

Також, за його даними, досі в лікарні 12 людей, які зазнали поранень під час ракетного удару по Харкову ввечері 16 січня.

“Троє з них – у важкому стані. Це жінки 39-ти та 43-х років, які отримали тяжкі поранення і знаходяться в нейрохірургічному відділенні, а також 77-річна жінка перебуває у відділенні токсикології після отруєння чадним газом”, – зазначив начальник ХОВА.

Читайте також: Залякати харків’ян неможливо – Терехов

Стан інших пацієнток – середній та легкий.

“Серед пошкоджень – черепно-мозкові, осколкові травми та переломи”, – написав Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Робота у Харкові та області: вакансії від 14 до 25 тис. гривень
Робота у Харкові та області: вакансії від 14 до 25 тис. гривень
18.01.2024, 12:18
РФ вдарила по Куп’янську та Боровій: є жертви та руйнування (фото)
РФ вдарила по Куп’янську та Боровій: є жертви та руйнування (фото)
18.01.2024, 11:49
На Харківщині сьогодні тестують новинку, яка почне працювати в Україні – Ляшко
На Харківщині сьогодні тестують новинку, яка почне працювати в Україні – Ляшко
18.01.2024, 10:45
У Харкові замінили прапор України (фото)
У Харкові замінили прапор України (фото)
18.01.2024, 11:05
На Харківщині очікують ожеледицю: дорожники перейшли на посилений режим роботи
На Харківщині очікують ожеледицю: дорожники перейшли на посилений режим роботи
18.01.2024, 11:26
Дівчинка в тяжкому стані після операції, 14 поранених у лікарні – Синєгубов
Дівчинка в тяжкому стані після операції, 14 поранених у лікарні – Синєгубов
18.01.2024, 11:04

Новини за темою:

16:54
Загинула жінка, двоє дітей поранені через удар КАБ по селу на Харківщині
15:34
Двоє дітей отримали поранення внаслідок удару КАБ по Харківщині – Синєгубов
11:09
На Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію: кого торкнеться
16:23
Понад 7 тис. дітей народилися торік на Харківщині: як їх називали
14:55
Харківська ОВА розсилає SMS жителям регіону

Ви читали новину: «Дівчинка в тяжкому стані після операції, 14 поранених у лікарні – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 11:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про стан мешканців Харківської області, які постраждали від обстрілів та ракетних ударів РФ за минулу добу. У лікарнях 14 поранених: 2 з області та 12 з Харкова".