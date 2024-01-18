Дівчинка в тяжкому стані після операції, 14 поранених у лікарні – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про стан мешканців Харківської області, які постраждали від обстрілів та ракетних ударів РФ за минулу добу. У лікарнях 14 поранених: 2 з області та 12 з Харкова.

У лікарні залишаються дві дитини, які зазнали тяжких поранень через удар російської авіабомби по селу Малий Бурлук у Куп’янському районі.

“Стан 13-річної дівчини важкий, лікарі провели необхідні оперативні втручання. 10-річний хлопчик, який отримав травматичну ампутацію нижньої кінцівки, – у середньому стані.”, – поінформував Синєгубов.

Також, за його даними, досі в лікарні 12 людей, які зазнали поранень під час ракетного удару по Харкову ввечері 16 січня.

“Троє з них – у важкому стані. Це жінки 39-ти та 43-х років, які отримали тяжкі поранення і знаходяться в нейрохірургічному відділенні, а також 77-річна жінка перебуває у відділенні токсикології після отруєння чадним газом”, – зазначив начальник ХОВА.

Стан інших пацієнток – середній та легкий.

“Серед пошкоджень – черепно-мозкові, осколкові травми та переломи”, – написав Синєгубов.