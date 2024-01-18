Девочка в тяжелом состоянии после операции, 14 раненых в больнице — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о состоянии жителей Харьковской области, пострадавших от обстрелов и ракетных ударов РФ за минувшие сутки. В больницах 14 раненых: 2 из области и 12 из Харькова.

В больнице остаются два ребенка, получившие тяжелые ранения из-за удара российской авиабомбы по селу Малый Бурлук в Купянском районе.

«Состояние 13-летней девочки тяжелое, врачи провели необходимые оперативные вмешательства. 10-летний мальчик, получивший травматическую ампутацию нижней конечности, – в среднем состоянии», — проинформировал Синегубов.

Также, по его данным, все еще в больнице 12 человек, которые получили ранения во время ракетного удара по Харькову вечером 16 января.

«Трое из них — в тяжелом состоянии. Это женщины 39-ти и 43-х лет, получившие тяжелые ранения и находящиеся в нейрохирургическом отделении, а также 77-летняя женщина, находится в отделении токсикологии после отравления угарным газом», — отметил начальник ХОВА.

Состояние других пациенток — среднее и легкое.

«Среди повреждений – черепно-мозговые, осколочные травмы и переломы», — написал Синегубов.