Девочка в тяжелом состоянии после операции, 14 раненых в больнице — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о состоянии жителей Харьковской области, пострадавших от обстрелов и ракетных ударов РФ за минувшие сутки. В больницах 14 раненых: 2 из области и 12 из Харькова.
В больнице остаются два ребенка, получившие тяжелые ранения из-за удара российской авиабомбы по селу Малый Бурлук в Купянском районе.
«Состояние 13-летней девочки тяжелое, врачи провели необходимые оперативные вмешательства. 10-летний мальчик, получивший травматическую ампутацию нижней конечности, – в среднем состоянии», — проинформировал Синегубов.
Также, по его данным, все еще в больнице 12 человек, которые получили ранения во время ракетного удара по Харькову вечером 16 января.
«Трое из них — в тяжелом состоянии. Это женщины 39-ти и 43-х лет, получившие тяжелые ранения и находящиеся в нейрохирургическом отделении, а также 77-летняя женщина, находится в отделении токсикологии после отравления угарным газом», — отметил начальник ХОВА.
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Состояние других пациенток — среднее и легкое.
«Среди повреждений – черепно-мозговые, осколочные травмы и переломы», — написал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: діти, дети, новости Харькова, обстрелы, поранені, ракетний удар, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 11:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о состоянии жителей Харьковской области, пострадавших от обстрелов и ракетных ударов РФ за минувшие сутки. В больницах 14 раненых: 2 из области и 12 из Харькова".