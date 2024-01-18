Live
  • Чт 18.01.2024
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 37.9
  • EUR 41.21

Девочка в тяжелом состоянии после операции, 14 раненых в больнице — Синегубов

Происшествия 11:04   18.01.2024
Оксана Горун
Девочка в тяжелом состоянии после операции, 14 раненых в больнице — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о состоянии жителей Харьковской области, пострадавших от обстрелов и ракетных ударов РФ за минувшие сутки. В больницах 14 раненых: 2 из области и 12 из Харькова.

В больнице остаются два ребенка, получившие тяжелые ранения из-за удара российской авиабомбы по селу Малый Бурлук в Купянском районе.

«Состояние 13-летней девочки тяжелое, врачи провели необходимые оперативные вмешательства. 10-летний мальчик, получивший травматическую ампутацию нижней конечности, – в среднем состоянии», — проинформировал Синегубов.

Также, по его данным, все еще в больнице 12 человек, которые получили ранения во время ракетного удара по Харькову вечером 16 января.

«Трое из них — в тяжелом состоянии. Это женщины 39-ти и 43-х лет, получившие тяжелые ранения и находящиеся в нейрохирургическом отделении, а также 77-летняя женщина, находится в отделении токсикологии после отравления угарным газом», — отметил начальник ХОВА.

Читайте также: Запугать харьковчан невозможно — Терехов

Состояние других пациенток  — среднее и легкое.

«Среди повреждений – черепно-мозговые, осколочные травмы и переломы», — написал Синегубов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
16.01.2024, 14:29
Главные новости Харькова 17.01: погибшие из-за обстрелов, состояние раненых
Главные новости Харькова 17.01: погибшие из-за обстрелов, состояние раненых
18.01.2024, 11:55
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
16.01.2024, 10:22
На Харьковщине сегодня тестируют новинку, которая заработает в Украине — Ляшко
На Харьковщине сегодня тестируют новинку, которая заработает в Украине — Ляшко
18.01.2024, 10:45
В Харькове заменили флаг Украины (фото)
В Харькове заменили флаг Украины (фото)
18.01.2024, 11:05
Работа в Харькове и области: вакансии от 14 до 25 тыс. гривен
Работа в Харькове и области: вакансии от 14 до 25 тыс. гривен
18.01.2024, 12:18

Новости по теме:

16:54
Погибла женщина, двое детей ранены из-за удара КАБ по селу на Харьковщине
15:34
Двое детей получили ранения в результате удара КАБ по Харьковщине – Синегубов
11:09
На Харьковщине объявили обязательную эвакуацию: кого коснется
16:23
Более 7 тыс. детей родились в прошлом году на Харьковщине: как их называли
14:55
Харьковская ОВА рассылает SMS жителям региона

Вы читали новость: «Девочка в тяжелом состоянии после операции, 14 раненых в больнице — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 11:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о состоянии жителей Харьковской области, пострадавших от обстрелов и ракетных ударов РФ за минувшие сутки. В больницах 14 раненых: 2 из области и 12 из Харькова".