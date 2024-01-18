Запугать харьковчан невозможно — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские ракетные удары не достигают своей цели — дух Харькова и харьковчан остается несокрушимым.

«Хочу поблагодарить наших харьковчан, что они несокрушимые, — сказал Терехов в эфире нацмарафона. — Прежде всего, нас невозможно запугать. Наш дух несокрушимый и город Харьков несокрушимый. Харьков, кстати – город-Герой. Хочу сказать, что сегодня настроение у харьковчан — работать и работать для того, чтобы Харьков жил. Харьков был и остается Украиной. Несмотря на все эти обстрелы, запугать харьковчан невозможно. Что касается настроения харьковчан. Да, действительно, есть обстрелы, но мы понимаем, что нам нужно жить и работать. Идет война. Мы должны победить в этой войне».

Терехов сообщил, что, несмотря на обострение у российских террористов, в Харьков продолжает возвращаться бизнес. А также — открываются новые предприятия.

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«Очень много предпринимателей (и я благодарен им за это) возвращаются и уже вернулись в Харьков. Очень много открывается малого бизнеса, малого предпринимательства. И хочу сказать, что я благодарен каждому предпринимателю, который приезжает сегодня в наш город, в Харьков, и работает, платит налоги, создает рабочие места. Это очень важно сегодня для Харькова», — подчеркнул мэр.