Залякати харків’ян неможливо – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що російські ракетні удари не досягають своєї мети – дух Харкова та харків’ян залишається незламним.

“Хочу подякувати нашим харків’янам, що вони незламні, — сказав Терехов в етері нацмарафону. — Перш за все, нас неможливо налякати. Наш дух незламний, і місто Харків незламне. Харків, до речі, – місто-Герой. Хочу сказати, що сьогодні настрій у харків’ян працювати й працювати для того, щоб Харків жив. Харків був і є Україна. Попри всі ці обстріли залякати харків’ян неможливо. Що стосується настрою харків’ян. Так, дійсно, є обстріли, але ми розуміємо, що нам потрібно жити, працювати. Іде війна. Ми обов’язково повинні перемогти в цій війні“.

Терехов повідомив, що, попри загострення в російських терористів, до Харкова продовжує повертатися бізнес. А також – відкриваються нові підприємства.

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“Дуже багато підприємців (і я вдячний їм за це) повертаються та вже повернулися до Харкова. Дуже багато відкривається малого бізнесу, малого підприємництва. І хочу сказати, що я вдячний кожному підприємцю, який приїжджає сьогодні до нашого міста, до Харкова, та працює, сплачує податки, створює робочі місця. Це дуже важливо сьогодні для Харкова”, – наголосив мер.