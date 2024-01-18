РФ вдарила по Куп’янську та Боровій: є жертви та руйнування (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Армія РФ 18 січня обстріляла місто Куп’янськ та селище Борова на Харківщині.
По селищу Борова окупанти вдарили, попередньо з РСЗВ, близько 00:20. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, лікарня та автомобілі «швидкої», повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
По Куп’янську росіяни били з артилерії о 08:30. Ворожий снаряд влучив у квартиру 57-річної жінки.
Як розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області, жінка опинилася під завалами. Вона загинула миттєво.
Ще двоє чоловіків 55 та 61 років отримали поранення.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Борова, ГСЧС, куп'янск, обстріл, прокуратура, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 11:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ 18 січня обстріляла місто Куп’янськ та селище Борова на Харківщині.".