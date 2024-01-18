РФ вдарила по Куп’янську та Боровій: є жертви та руйнування (фото)

Армія РФ 18 січня обстріляла місто Куп’янськ та селище Борова на Харківщині.

По селищу Борова окупанти вдарили, попередньо з РСЗВ, близько 00:20. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, лікарня та автомобілі «швидкої», повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

По Куп’янську росіяни били з артилерії о 08:30. Ворожий снаряд влучив у квартиру 57-річної жінки.

Як розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області, жінка опинилася під завалами. Вона загинула миттєво.

Ще двоє чоловіків 55 та 61 років отримали поранення.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

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