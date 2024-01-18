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РФ вдарила по Куп’янську та Боровій: є жертви та руйнування (фото)

Події 11:49   18.01.2024
Вікторія Яковенко
РФ вдарила по Куп’янську та Боровій: є жертви та руйнування (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Армія РФ 18 січня обстріляла місто Куп’янськ та селище Борова на Харківщині.

По селищу Борова окупанти вдарили, попередньо з РСЗВ, близько 00:20. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, лікарня та автомобілі «швидкої», повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

По Куп’янську росіяни били з артилерії о 08:30. Ворожий снаряд влучив у квартиру 57-річної жінки.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Як розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області, жінка опинилася під завалами. Вона загинула миттєво.

Ще двоє чоловіків 55 та 61 років отримали поранення.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 11:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ 18 січня обстріляла місто Куп’янськ та селище Борова на Харківщині.".