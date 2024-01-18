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РФ ударила по Купянску и Боровой: есть жертвы и разрушения (фото)

Происшествия 11:49   18.01.2024
Виктория Яковенко
РФ ударила по Купянску и Боровой: есть жертвы и разрушения (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Армия РФ 18 января обстреляла город Купянск и поселок Боровая в Харьковской области.

По поселку Боровая оккупанты ударили, предварительно с РСЗО, около 00:20. В результате обстрела повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, больница и автомобили «скорой», сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По Купянску россияне били из артиллерии в 08:30. Вражеский снаряд попал в квартиру 57-летней женщины.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, женщина оказалась под завалами. Она погибла мгновенно.

Еще двое мужчин 55 и 61 лет получили ранения.

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Фото: ГУ ДСНС в Харьковской области

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 11:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ 18 января обстреляла город Купянск и поселок Боровая в Харьковской области.".