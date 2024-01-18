РФ ударила по Купянску и Боровой: есть жертвы и разрушения (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Армия РФ 18 января обстреляла город Купянск и поселок Боровая в Харьковской области.
По поселку Боровая оккупанты ударили, предварительно с РСЗО, около 00:20. В результате обстрела повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, больница и автомобили «скорой», сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
По Купянску россияне били из артиллерии в 08:30. Вражеский снаряд попал в квартиру 57-летней женщины.
Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, женщина оказалась под завалами. Она погибла мгновенно.
Еще двое мужчин 55 и 61 лет получили ранения.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Борова, Боровая, ГСЧС, купянск, обстрел, прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 11:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ 18 января обстреляла город Купянск и поселок Боровая в Харьковской области.".