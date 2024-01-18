Генштаб сообщил про шесть атак и серию авиаударов по Харьковщине
Генштаб ВСУ в утренней сводке информирует об «оживлении» российских штурмов под Синьковкой, а также вражеских ударах по области и ночной атаке «шахедов».
«Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 33 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 вражеских БПЛА уничтожены», — сообщил Генштаб ВСУ.
В Харьковской области тревогу из-за вражеских БПЛА не объявляли. Однако российская авиация наносила удары по приграничным и прифронтовым населенным пунктам. Пострадали Федоровка, Волчанск, Табаевка и Песчаное. В целом по Украине за сутки россияне нанесли девять ракетных и 128 авиационных ударов, совершили 77 обстрелов из РСЗО. Более чем 130 населенных пунктов были под атаками артиллерии.
На фронте за сутки зафиксировали 78 боевых столкновений.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены шесть атак врага возле Синьковки Харьковской области», — отметили в ГШ.
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Украинская авиация за сутки нанесла удары по семи районам сосредоточения оккупантов, одному их пункту управления и пяти ЗРК. А ПВО сбила ракету Х-59. Ракетчики Сил обороны ударили по двум вражеским пунктам управления, одному району сосредоточения, трех РЛС, двух средствах ПВО, двум средствам артиллерии и двум складам боеприпасов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Shahed, война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 07:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке информирует об «оживлении» российских штурмов под Синьковкой, а также вражеских ударах по области и ночной атаке «шахедов»".