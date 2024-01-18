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Робота у Харкові та області: вакансії від 14 до 25 тис. гривень

Суспільство 12:18   18.01.2024
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові та області: вакансії від 14 до 25 тис. гривень Фото: ХОВА

Станом на 18 січня у Харківській області актуальні 647 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія головного інженера із зарплатою 25260 гривень. Фрезерувальник матиме 25 тисяч, а сімейний лікар – 21 тисячу.

Продавець-консультант зароблятиме 20 тисяч гривень, начальник дільниці – 19760, електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування – 17 тисяч, юрисконсульт – 16250, економіст – 16 тисяч, покрівельник будівельний – 15 тисяч, а кравець – 14800 гривень.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте також: Нова професія та гранти на бізнес – перспективи для захисників на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 12:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 18 січня у Харківській області актуальні 647 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".