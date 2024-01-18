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Работа в Харькове и области: вакансии от 14 до 25 тыс. гривен

Общество 12:18   18.01.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии от 14 до 25 тыс. гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 18 января в Харьковской области актуальны 647 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия главного инженера с зарплатой 25 260 гривен. Фрезеровщик будет получать 25 тысяч, а семейный врач – 21 тысячу.

Продавец-консультант будет зарабатывать 20 тысяч гривен, начальник участка – 19760, электромеханик средств автоматики и приборов технологического оборудования – 17 тысяч, юрисконсульт – 16250, экономист – 16 тысяч, кровельщик строительный – 15 тысяч, а портной – 14800 гривен.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 12:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 18 января в Харьковской области актуальны 647 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".