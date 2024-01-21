«Золотой крест» получила стрелок харьковской 92 ОШБр, бывшая спортсменка

До войны стрелок 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Аня была успешной спортсменкой (велопробеги на 100 км), а с 2020 года она служит в армии. Недавно женщина получила награду Главнокомандующего ВСУ «Золотой крест».

«Мы с сыном участвовали в мероприятии, посвященном погибшим Героям в нашем родном городе Кривой Рог, и он сказал: «Мам, я вырасту и тоже пойду защищать Родину!». На что я ответила ему: «Ты очень маленький, сынок». Тогда я и решила надеть форму. Не хочу, чтобы мои дети брали в руки оружие», – вспоминает военная.

С 2014 года женщина волонтерила. А однажды практикующий педагог с 16-летним стажем, двумя высшими образованиями, жена и мама троих детей, спортсменка, волонтер решила стать частью ВСУ. Ошарашенный новостью мужчина пытался отказать, но когда понял, что намерения любимой серьезные – поддержал, а через некоторое время пошел в армию.

Аня – стрелок. Около четырех лет в составе 92 ОШБр на защите страны. Побратимы уважают, ведь с первых дней службы она наравне с мужчинами. Когда в первой своей ротации у Попасной ей предложили работать на кухне, не идя «на ноль», она отказалась и сказала: «Буду как все». Вместе с напарницей, которая имеет такую же твердую позицию по поводу гендерного равенства в армии, не отставала – рыла окопы, рубила дрова, готовила еду, и, конечно, выходили на боевые дежурства. Хотя было тяжело, но отступать эта дама не привыкла. Но один из боевых выходов защитница вспоминает, как самый страшный за годы службы.

«12 марта 2021 года. Помню его как сегодня, ведь это день рождения моего сына. Враг лупил как бешеный – более 150 прилетов по нашим позициям, такого тогда не видели даже бойцы с опытом. Было очень страшно. Мысль, что я могу погибнуть в день рождения сына, еще больше огорчила – для него бы тот день уже не был праздником. Обняв собаку, с которой мы постоянно ходили на задание, укутавшись в одеяло – психологический фактор, я пережила обстрел. К счастью, мы выжили. Этот ад стал для меня своеобразным боевым крещением», — вспоминает женщина.

Во время полномасштабного вторжения столь страшные дни для защитников стали нормой. Теперь, по словам Ани, она живет краткосрочными и долгосрочными целями.

«Обстрелы постоянные – из авиации, танков, артиллерии, вражеских дронов. Теперь живешь от выхода на задание к возвращению. Идя на позицию, бывает, что и 200 м становятся дорогой жизни. Несколько прилетов из миномета в течение двух минут и ты, лежа в воронке от предыдущих разрывов, понимаешь, что живой и невредимый – это уже маленькое чудо», — говорит боец.

Бывает, эмоции одерживают верх. Грязь очень усложняет путь в несколько километров и сил уже нет, или замерзшая дорога, когда спасают только очень хорошие по качеству ледоступы, ведь бытовые «провалили» экзамен на прочность и ты падаешь – раз, два, три… говоришь: «Все, не могу», а побратимы успокаивают, признаваясь, что и сами без сил, но надо идти. А потом видишь по дороге ребят с ранениями, без конечностей, с наложенными турникетами, которые ждут эвакуации и понимаешь: сдаваться не время. Дошли до точки – цель достигнута. Следующая – выполнить боевую задачу. Максимально концентрируешься на всем, что слышишь, ведь нужно контролировать ситуацию. Греемся, как можем, химические грелки, окопные свечи, хоть и тяжело тянуть 5-7 километров, но они спасают. Обстрелы. Страшно, но стоим, передаем информацию, работаем. Недавно на позицию залетели два вражеских дрона, один взорвался, другой запутался в маскировочной сетке, снаряд, к счастью, не разорвался. Пришлось обезвредить. Еще одна маленькая победа. Домой вернулись с трофейной «птичкой» – супер. Когда добираешься до так называемой «переправы» после выхода, ощущение, будто диплом в институте защитила. Ты выжил. Счастье. Грязные, голодные, но 4.5.0.

«Теперь у меня две семьи – боевая – с которой бок о бок тянешь эту войну – на позициях, без света, удобств, нормального сна и под обстрелами, которая будет со мной всегда. И моя семья – трое деток, муж, мама и брат, тоже защищающий страну. С малышами встречаемся очень редко, но общаемся по видеосвязи. Смеемся и плачем, иногда математику помогаю младшему делать, радуюсь, когда средняя дочь достигает высоких результатов в спорте, старшая настойчиво получает высшее образование. Все они стали очень взрослыми. Даже сами приезжали в Харьков, когда муж был ранен. Я очень ими горжусь. Но я не хочу оставлять им эту войну. Мечтаю, чтобы мои дети жили в свободной и независимой Украине, и это моя долгосрочная цель», — признается Аня.

Недавно стрелок Аня получила почетный нагрудный знак Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины «Золотой крест». Но о своих достижениях защитница говорит неохотно. «Не ради наград мы здесь», — отвечает и призывает неравнодушных пополнять ряды ВСУ, ведь преодолеть врага, постоянно наращивающего мышцы, без усиления собственных мощностей, невозможно.