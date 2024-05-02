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Харьковский боевой медик получил «Золотой крест» от Сырского

Общество 10:07   02.05.2024
Оксана Горун
Харьковский боевой медик получил «Золотой крест» от Сырского Фото: Харьковский областной ТЦК и СП

Боевой медик из Харькова Сергей Филиппов уничтожил восемь оккупантов и получил награду от Главкома ВСУ, сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП.

«Младший сержант Филиппов был призван Слободским РТЦК и стал в защиту Родины в марте 2022 года. С тех пор получил немалый боевой опыт. В марте-апреле 2024-го подразделения Сергея Владимировича выпало удерживать позиции в окрестностях города Часов Яр Донецкой области, — отметили в пресс-службе Харьковского областного ТЦК и СП. — Во время штурмовых действий противника боевой медик взвода действовал благоразумно и точно. Имея большую выдержку, Филиппов подпускал оккупантов ближе к нашим позициям, чтобы нанести максимальное поражение и уничтожить как можно больше живой силы россиян. Младший сержант получил контузию в результате минометного обстрела, но собственным стрелковым оружием и гранатами смог ликвидировать восемь врагов».

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В этом же бою Филиппов успел оказать неотложную медпомощь побратиму и помог ему добраться до пункта эвакуации. Сейчас Филиппов воюет в составе штурмового взвода отдельного штурмового батальона 115-й механизированной бригады ВСУ.

Главком ВСУ Александр Сырский лично наградил харьковчанина нагрудным знаком «Золотой крест».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 10:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боевой медик из Харькова Сергей Филиппов уничтожил восемь оккупантов и получил награду от Главкома ВСУ, сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП".