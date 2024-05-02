Харьковский боевой медик получил «Золотой крест» от Сырского
Боевой медик из Харькова Сергей Филиппов уничтожил восемь оккупантов и получил награду от Главкома ВСУ, сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП.
«Младший сержант Филиппов был призван Слободским РТЦК и стал в защиту Родины в марте 2022 года. С тех пор получил немалый боевой опыт. В марте-апреле 2024-го подразделения Сергея Владимировича выпало удерживать позиции в окрестностях города Часов Яр Донецкой области, — отметили в пресс-службе Харьковского областного ТЦК и СП. — Во время штурмовых действий противника боевой медик взвода действовал благоразумно и точно. Имея большую выдержку, Филиппов подпускал оккупантов ближе к нашим позициям, чтобы нанести максимальное поражение и уничтожить как можно больше живой силы россиян. Младший сержант получил контузию в результате минометного обстрела, но собственным стрелковым оружием и гранатами смог ликвидировать восемь врагов».
Читайте также: Сырский наградил «Золотым крестом» солдата из харьковской 92-й бригады
В этом же бою Филиппов успел оказать неотложную медпомощь побратиму и помог ему добраться до пункта эвакуации. Сейчас Филиппов воюет в составе штурмового взвода отдельного штурмового батальона 115-й механизированной бригады ВСУ.
Главком ВСУ Александр Сырский лично наградил харьковчанина нагрудным знаком «Золотой крест».
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: война, золотой крест, медик, награда, новости Харькова, сырский;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковский боевой медик получил «Золотой крест» от Сырского»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 10:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боевой медик из Харькова Сергей Филиппов уничтожил восемь оккупантов и получил награду от Главкома ВСУ, сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП".