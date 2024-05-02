Live
  • Чт 02.05.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 39.64
  • EUR 42.3

Харківський бойовий медик отримав “Золотий хрест” від Сирського

Події 10:07   02.05.2024
Оксана Горун
Харківський бойовий медик отримав “Золотий хрест” від Сирського Фото: Харківський обласний ТЦК і СП

Бойовий медик із Харкова Сергій Филиппов знищив вісім окупантів та отримав нагороду від Головкома ЗСУ, повідомили в Харківському обласному ТЦК та СП.

Молодший сержант Филиппов був призваний Слобідським РТЦК та став на захист Батьківщини в березні 2022 року. Відтоді отримав уже чималий бойовий досвід. У березні-квітні 2024-го підрозділу Сергія Володимировича випало утримувати позиції на околицях міста Часів Яр Донецької області, — зазначили в пресслужбі Харківського обласного ТЦК і СП. — Під час штурмових дій противника бойовий медик взводу діяв розважливо й точно. Маючи неабияку витримку, Филиппов підпускав окупантів ближче до наших позицій, щоб завдати максимального ураження та знищити якомога більше живої сили росіян. Молодший сержант отримав контузію внаслідок мінометного обстрілу, але власною стрілецькою зброєю та гранатами зміг ліквідувати вісьмох ворогів”.

Читайте також: Сирський нагородив “Золотим хрестом” солдата із харківської 92-ї бригади

У цьому ж бою Филиппов встиг надати невідкладну медичну допомогу побратиму і допоміг йому дістатися пункту евакуації. Наразі Филиппов воює у складі штурмового взводу окремого штурмового батальйону 115-ї механізованої бригади ЗСУ.

Головком ЗСУ Олександр Сирський особисто нагородив харків’янина нагрудним знаком “Золотий хрест”.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Харків’янка Садурська здобула три золоті медалі та встановила два рекорди
Харків’янка Садурська здобула три золоті медалі та встановила два рекорди
02.05.2024, 11:17
Після обстрілів: у Харкові відновили світло, у Золочеві пошкоджений газопровід
Після обстрілів: у Харкові відновили світло, у Золочеві пошкоджений газопровід
02.05.2024, 10:58
У дворах і біля будинків Харкова навесні оформили 1407 клумб і рокаріїв (фото)
У дворах і біля будинків Харкова навесні оформили 1407 клумб і рокаріїв (фото)
02.05.2024, 10:38
У Харкові продовжать відключення електрики: її не буде 5 годин – обленерго
У Харкові продовжать відключення електрики: її не буде 5 годин – обленерго
02.05.2024, 09:03
Харківський бойовий медик отримав “Золотий хрест” від Сирського
Харківський бойовий медик отримав “Золотий хрест” від Сирського
02.05.2024, 10:07
На Харківщині фіксують російські ДРГ: НГУ про ситуацію на кордоні та фронті
На Харківщині фіксують російські ДРГ: НГУ про ситуацію на кордоні та фронті
02.05.2024, 09:32

Новини за темою:

11:12
Хто каже, що війна має бути заморожена, ніколи не дивився на карту – Ходжес
10:07
Харківський бойовий медик отримав “Золотий хрест” від Сирського
09:32
На Харківщині фіксують російські ДРГ: НГУ про ситуацію на кордоні та фронті
07:59
Ворог активізував наступ: яка ситуація в Куп’янську
07:23
Авіаудари по 7 населених пунктах Харківщини та 14 атак: зведення Генштабу ЗСУ

Ви читали новину: «Харківський бойовий медик отримав “Золотий хрест” від Сирського»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 10:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бойовий медик із Харкова Сергій Філіппов знищив вісім окупантів та отримав нагороду від Головкома ЗСУ, повідомили в Харківському обласному ТЦК та СП".