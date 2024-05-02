Харківський бойовий медик отримав “Золотий хрест” від Сирського
Бойовий медик із Харкова Сергій Филиппов знищив вісім окупантів та отримав нагороду від Головкома ЗСУ, повідомили в Харківському обласному ТЦК та СП.
“Молодший сержант Филиппов був призваний Слобідським РТЦК та став на захист Батьківщини в березні 2022 року. Відтоді отримав уже чималий бойовий досвід. У березні-квітні 2024-го підрозділу Сергія Володимировича випало утримувати позиції на околицях міста Часів Яр Донецької області, — зазначили в пресслужбі Харківського обласного ТЦК і СП. — Під час штурмових дій противника бойовий медик взводу діяв розважливо й точно. Маючи неабияку витримку, Филиппов підпускав окупантів ближче до наших позицій, щоб завдати максимального ураження та знищити якомога більше живої сили росіян. Молодший сержант отримав контузію внаслідок мінометного обстрілу, але власною стрілецькою зброєю та гранатами зміг ліквідувати вісьмох ворогів”.
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У цьому ж бою Филиппов встиг надати невідкладну медичну допомогу побратиму і допоміг йому дістатися пункту евакуації. Наразі Филиппов воює у складі штурмового взводу окремого штурмового батальйону 115-ї механізованої бригади ЗСУ.
Головком ЗСУ Олександр Сирський особисто нагородив харків’янина нагрудним знаком “Золотий хрест”.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: війна, золотой крест, медик, награда, новини Харкова, сырский;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 10:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бойовий медик із Харкова Сергій Філіппов знищив вісім окупантів та отримав нагороду від Головкома ЗСУ, повідомили в Харківському обласному ТЦК та СП".