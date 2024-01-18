Армия РФ ударила по жилому дому на Харьковщине, есть погибшая и раненые

Террористы из РФ ударили по Купянску, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела погибла 57-летняя женщина. Ранения получили 57-летний и 61-летний мужчины», — проинформировал начальник ХОВА.

По его данным, удар пришелся по многоквартирному жилому дому. На месте «прилетов» еще работают службы, идет осмотр и поиск пострадавших.

Напомним, в 22:31 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Руководитель ХОВА Олег Синегубов призвал харьковчан и жителей области быть в укрытиях. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что под обстрелом из ЗРК С-300 была гражданская инфраструктура Чугуева. По данным Синегубова, оккупанты нанесли два удара. Предварительно, повреждено учебное заведение, погибла женщина.