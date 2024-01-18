Армия РФ ударила по жилому дому на Харьковщине, есть погибшая и раненые
Террористы из РФ ударили по Купянску, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела погибла 57-летняя женщина. Ранения получили 57-летний и 61-летний мужчины», — проинформировал начальник ХОВА.
По его данным, удар пришелся по многоквартирному жилому дому. На месте «прилетов» еще работают службы, идет осмотр и поиск пострадавших.
Читайте также: В Белгороде утром звучали взрывы, есть раненая (видео)
Напомним, в 22:31 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Руководитель ХОВА Олег Синегубов призвал харьковчан и жителей области быть в укрытиях. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что под обстрелом из ЗРК С-300 была гражданская инфраструктура Чугуева. По данным Синегубова, оккупанты нанесли два удара. Предварительно, повреждено учебное заведение, погибла женщина.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, обстрел, погибшая, поранені, прилет, синєгубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Армия РФ ударила по жилому дому на Харьковщине, есть погибшая и раненые»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 10:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Террористы из РФ ударили по Купянску, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".