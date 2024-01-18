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Армия РФ ударила по жилому дому на Харьковщине, есть погибшая и раненые

Происшествия 10:01   18.01.2024
Оксана Горун
Армия РФ ударила по жилому дому на Харьковщине, есть погибшая и раненые Фото: telegram Олега Синегубова

Террористы из РФ ударили по Купянску, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела погибла 57-летняя женщина. Ранения получили 57-летний и 61-летний мужчины», — проинформировал начальник ХОВА.

По его данным, удар пришелся по многоквартирному жилому дому. На месте «прилетов» еще работают службы, идет осмотр и поиск пострадавших.

Прилет в Купянске в жилой дом 18 января 2024 3
Фото: telegram Олега Синегубова

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Прилет в Купянске в жилой дом 18 января 2024 2
Фото: telegram Олега Синегубова

Напомним, в 22:31 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Руководитель ХОВА Олег Синегубов призвал харьковчан и жителей области быть в укрытиях. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что под обстрелом из ЗРК С-300 была гражданская инфраструктура Чугуева. По данным Синегубова, оккупанты нанесли два удара. Предварительно, повреждено учебное заведение, погибла женщина.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 10:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Террористы из РФ ударили по Купянску, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".