Армія РФ вдарила по житловому будинку на Харківщині, є загибла та поранені
Терористи з РФ вдарили по Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка. Зазнали поранень 57-річний та 61-річний чоловіки”, – поінформував начальник ХОВА.
За його даними, удар припав по багатоквартирному житловому будинку. На місці “прильотів” ще працюють служби, триває огляд та пошук постраждалих.
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Нагадаємо, о 22:31 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Керівник ХОВА Олег Синєгубов закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що під обстрілом із ЗРК С-300 була цивільна інфраструктура Чугуєва. За даними Синєгубова, окупанти завдали двох ударів. Попередньо, пошкоджено навчальний заклад, загинула жінка.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 10:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Терористи з РФ вдарили по Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".