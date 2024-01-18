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Армія РФ вдарила по житловому будинку на Харківщині, є загибла та поранені

Події 10:01   18.01.2024
Оксана Горун
Армія РФ вдарила по житловому будинку на Харківщині, є загибла та поранені

Терористи з РФ вдарили по Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка. Зазнали поранень 57-річний та 61-річний чоловіки”, – поінформував начальник ХОВА.

За його даними, удар припав по багатоквартирному житловому будинку. На місці “прильотів” ще працюють служби, триває огляд та пошук постраждалих.

Приліт у Куп'янську до житлового будинку 18 січня 2024 3

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Приліт у Куп'янську до житлового будинку 18 січня 2024 2

Нагадаємо, о 22:31 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Керівник ХОВА Олег Синєгубов закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що під обстрілом із ЗРК С-300 була цивільна інфраструктура Чугуєва. За даними Синєгубова, окупанти завдали двох ударів. Попередньо, пошкоджено навчальний заклад, загинула жінка.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 10:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Терористи з РФ вдарили по Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".