Армія РФ вдарила по житловому будинку на Харківщині, є загибла та поранені

Терористи з РФ вдарили по Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка. Зазнали поранень 57-річний та 61-річний чоловіки”, – поінформував начальник ХОВА.

За його даними, удар припав по багатоквартирному житловому будинку. На місці “прильотів” ще працюють служби, триває огляд та пошук постраждалих.

Нагадаємо, о 22:31 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Керівник ХОВА Олег Синєгубов закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що під обстрілом із ЗРК С-300 була цивільна інфраструктура Чугуєва. За даними Синєгубова, окупанти завдали двох ударів. Попередньо, пошкоджено навчальний заклад, загинула жінка.