На Харьковщине авто «скорой» вылетело с дороги: помогали ГСЧСники (фото)
Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
Из-за гололеда авто «скорой» снесло с дороги. Медикам понадобилась помощь спасателей.
Это произошло 19 января, когда медики ехали по вызову в поселок Приколотное, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«Причиной стало бездорожье, а также резкое ухудшение погодных условий – гололед и мокрый снег. Самостоятельно решить проблему не удалось, поэтому на помощь вызвали подразделение ГСЧС, благодаря которому удалось быстро вернуть автомобиль на дорогу», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, вылетело, гололед, ГСЧС, дорога, медики, скорая, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 22:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за гололеда авто «скорой» снесло с дороги. Медикам понадобилась помощь спасателей.".