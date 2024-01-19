На Харьковщине авто «скорой» вылетело с дороги: помогали ГСЧСники (фото)

Из-за гололеда авто «скорой» снесло с дороги. Медикам понадобилась помощь спасателей.

Это произошло 19 января, когда медики ехали по вызову в поселок Приколотное, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Причиной стало бездорожье, а также резкое ухудшение погодных условий – гололед и мокрый снег. Самостоятельно решить проблему не удалось, поэтому на помощь вызвали подразделение ГСЧС, благодаря которому удалось быстро вернуть автомобиль на дорогу», — говорится в сообщении.