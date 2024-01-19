Live
  • Пт 19.01.2024
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 37.71
  • EUR 41.01

На Харьковщине авто «скорой» вылетело с дороги: помогали ГСЧСники (фото)

Общество 22:37   19.01.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине авто «скорой» вылетело с дороги: помогали ГСЧСники (фото) Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Из-за гололеда авто «скорой» снесло с дороги. Медикам понадобилась помощь спасателей.

Это произошло 19 января, когда медики ехали по вызову в поселок Приколотное, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Причиной стало бездорожье, а также резкое ухудшение погодных условий – гололед и мокрый снег. Самостоятельно решить проблему не удалось, поэтому на помощь вызвали подразделение ГСЧС, благодаря которому удалось быстро вернуть автомобиль на дорогу», — говорится в сообщении.

01

03
Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Читайте также: На Харьковщине произошло ДТП: есть пострадавший (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
FT: РФ может попытаться наступать на Украину летом 2024, среди целей – Харьков
FT: РФ может попытаться наступать на Украину летом 2024, среди целей – Харьков
19.01.2024, 18:19
Главные новости Харькова 19.01: стихия, отравление грибами, ДТП с пострадавшим
Главные новости Харькова 19.01: стихия, отравление грибами, ДТП с пострадавшим
19.01.2024, 23:00
На Харьковщине произошло ДТП: есть пострадавший (фото)
На Харьковщине произошло ДТП: есть пострадавший (фото)
19.01.2024, 21:15
Снег и гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 20 января
Снег и гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 20 января
19.01.2024, 20:20
Работа в Харькове и области: вакансии от 14 до 25 тыс. гривен
Работа в Харькове и области: вакансии от 14 до 25 тыс. гривен
18.01.2024, 12:18
Какие продукты резко выросли в цене в Харькове и области в декабре
Какие продукты резко выросли в цене в Харькове и области в декабре
19.01.2024, 13:33

Новости по теме:

17:12
На стоянке в Харькове из-за короткого замыкания загорелось авто (фото)
08:53
В Харькове на Салтовке ночью горели гаражи – ГСЧС
14:49
Продавали «гуманитарные» авто: на Харьковщине разоблачили псевдоволонтеров
14:49
На Харьковщине авто въехало в столб и перевернулось: есть пострадавшие
13:05
Перебегала не по «зебре»: в Харькове под колесами авто погибла женщина

Вы читали новость: «На Харьковщине авто «скорой» вылетело с дороги: помогали ГСЧСники (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 22:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за гололеда авто «скорой» снесло с дороги. Медикам понадобилась помощь спасателей.".