На Харківщині авто «швидкої» злетіло з дороги: допомагали ДСНСники (фото)

Через ожеледицю авто «швидкої» знесло з дороги. Медикам знадобилася допомога рятувальників.

Це сталося 19 січня, коли медики їхали на виклик до селища Приколотне, повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Причиною стало бездоріжжя, а також різке погіршення погодних умов – ожеледиця та мокрий сніг. Самотужки вирішити проблему не вдалось, тому на допомогу було викликано підрозділ ДСНС, завдяки якому вдалось швидко повернути автомобіль на дорогу», – йдеться у повідомленні.