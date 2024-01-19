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На Харківщині авто «швидкої» злетіло з дороги: допомагали ДСНСники (фото)

Суспільство 22:37   19.01.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині авто «швидкої» злетіло з дороги: допомагали ДСНСники (фото) Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Через ожеледицю авто «швидкої» знесло з дороги. Медикам знадобилася допомога рятувальників.

Це сталося 19 січня, коли медики їхали на виклик до селища Приколотне, повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Причиною стало бездоріжжя, а також різке погіршення погодних умов – ожеледиця та мокрий сніг. Самотужки вирішити проблему не вдалось, тому на допомогу було викликано підрозділ ДСНС, завдяки якому вдалось швидко повернути автомобіль на дорогу», – йдеться у повідомленні.

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Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 22:37;

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