Русские Тишки под Харьковом — полностью со светом: сеть была уничтожена боями
Специалисты полностью восстановили электроснабжение в селе Русские Тишки Харьковского района Харьковской области.
Уровень повреждений электросети в результате боевых действий в селе достигал 100%: пострадали все 11 подстанций, в замене нуждались опоры и провода. Сейчас все потребители, проживающие в населенном пункте, — со светом, сообщает пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
«Продолжаем запитывать дома наших потребителей. Люди возвращаются, оставляют заявки, и мы подключаем. На скорость восстановления влияли и работы по разминированию. Вдоль трасс линий электропередачи саперы находили очень много мин и неразорвавшихся снарядов», — отметил начальник Липецкого РЭС Виктор Рубцов.
До войны в Русских Тишках было зарегистрировано 1075 точек учета.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Русские Тишки, світло, свет, Харьков., Харьковоблэнерго, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 12:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты полностью восстановили электроснабжение в селе Русские Тишки Харьковского района Харьковской области.".