Русские Тишки под Харьковом — полностью со светом: сеть была уничтожена боями

Специалисты полностью восстановили электроснабжение в селе Русские Тишки Харьковского района Харьковской области.

Уровень повреждений электросети в результате боевых действий в селе достигал 100%: пострадали все 11 подстанций, в замене нуждались опоры и провода. Сейчас все потребители, проживающие в населенном пункте, — со светом, сообщает пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

«Продолжаем запитывать дома наших потребителей. Люди возвращаются, оставляют заявки, и мы подключаем. На скорость восстановления влияли и работы по разминированию. Вдоль трасс линий электропередачи саперы находили очень много мин и неразорвавшихся снарядов», — отметил начальник Липецкого РЭС Виктор Рубцов.

До войны в Русских Тишках было зарегистрировано 1075 точек учета.