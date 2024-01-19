Live
  • Пт 19.01.2024
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 37.71
  • EUR 41.01

Русские Тишки под Харьковом — полностью со светом: сеть была уничтожена боями

Общество 12:01   19.01.2024
Елена Нагорная
Русские Тишки под Харьковом — полностью со светом: сеть была уничтожена боями

Специалисты полностью восстановили электроснабжение в селе Русские Тишки Харьковского района Харьковской области.

Уровень повреждений электросети в результате боевых действий в селе достигал 100%: пострадали все 11 подстанций, в замене нуждались опоры и провода. Сейчас все потребители, проживающие в населенном пункте, — со светом, сообщает пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

«Продолжаем запитывать дома наших потребителей. Люди возвращаются, оставляют заявки, и мы подключаем. На скорость восстановления влияли и работы по разминированию. Вдоль трасс линий электропередачи саперы находили очень много мин и неразорвавшихся снарядов», — отметил начальник Липецкого РЭС Виктор Рубцов.

До войны в Русских Тишках было зарегистрировано 1075 точек учета.

Читайте также: У 77% харьковчан есть долги за свет: Терехов сообщил, будут ли отключать людей

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 19 января: погибшие, сводка ISW и Генштаба
Главные новости Харькова 19 января: погибшие, сводка ISW и Генштаба
19.01.2024, 12:11
Харьков и область будет заливать дождем: прогноз погоды на 19 января
Харьков и область будет заливать дождем: прогноз погоды на 19 января
18.01.2024, 21:12
В метро Харькова поймали мужчину, которого разыскивали в столице
В метро Харькова поймали мужчину, которого разыскивали в столице
19.01.2024, 11:36
Где сегодня на Харьковщине могут быть слышны взрывы
Где сегодня на Харьковщине могут быть слышны взрывы
19.01.2024, 11:48
Работа в Харькове и области: вакансии от 14 до 25 тыс. гривен
Работа в Харькове и области: вакансии от 14 до 25 тыс. гривен
18.01.2024, 12:18
«Ледяное болото» в Харькове: синоптики предупредили об опасности
«Ледяное болото» в Харькове: синоптики предупредили об опасности
19.01.2024, 10:53

Новости по теме:

10:08
На Харьковщине житель разрушенного села утеплил дымоход гильзами от снарядов
15:58
Получил 9 лет. Осудили боевика «ДНР», который на Харьковщине ограбил людей
20:01
За два часа нас обстреляли шесть раз: волонтеры о ситуации в Русских Тишках (видео)
20:59
Волонтеры показали, что творится в самых обстреливаемых селах под Харьковом (видео)
18:59
Бросили собаку и выехали в РФ: на Харьковщине волонтеры спасли брошенную овчарку со щенками

Вы читали новость: «Русские Тишки под Харьковом — полностью со светом: сеть была уничтожена боями»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 12:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты полностью восстановили электроснабжение в селе Русские Тишки Харьковского района Харьковской области.".