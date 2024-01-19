Руські Тишки під Харковом – повністю зі світлом: мережа була знищена боями

Фахівці повністю відновили електропостачання у селі Руські Тишки Харківського району Харківської області.

Рівень пошкоджень електромережі внаслідок бойових дій у селі сягав 100%: постраждали всі 11 підстанцій, заміни потребували опори та дроти. Наразі всі споживачі, які мешкають у населеному пункті, — зі світлом, повідомляє пресслужба АТ “Харківобленерго”.

“Продовжуємо заживлювати будинки наших споживачів. Люди повертаються, залишають заявки, і ми підключаємо. На швидкість відновлення впливали і роботи з розмінування. Вздовж трас ліній електропередачі сапери знаходили дуже багато мін і нерозірваних снарядів“, – зазначив начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов.

До війни в Руських Тишках було зареєстровано 1075 пунктів обліку.