Руські Тишки під Харковом – повністю зі світлом: мережа була знищена боями
Фахівці повністю відновили електропостачання у селі Руські Тишки Харківського району Харківської області.
Рівень пошкоджень електромережі внаслідок бойових дій у селі сягав 100%: постраждали всі 11 підстанцій, заміни потребували опори та дроти. Наразі всі споживачі, які мешкають у населеному пункті, — зі світлом, повідомляє пресслужба АТ “Харківобленерго”.
“Продовжуємо заживлювати будинки наших споживачів. Люди повертаються, залишають заявки, і ми підключаємо. На швидкість відновлення впливали і роботи з розмінування. Вздовж трас ліній електропередачі сапери знаходили дуже багато мін і нерозірваних снарядів“, – зазначив начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов.
До війни в Руських Тишках було зареєстровано 1075 пунктів обліку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: електроенергія, Русские Тишки, світло, Харків, Харьковоблэнерго;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 12:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці повністю відновили електропостачання у селі Руські Тишки Харківського району Харківської області.".