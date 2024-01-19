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Руські Тишки під Харковом – повністю зі світлом: мережа була знищена боями

Суспільство 12:01   19.01.2024
Олена Нагорна
Руські Тишки під Харковом – повністю зі світлом: мережа була знищена боями

Фахівці повністю відновили електропостачання у селі Руські Тишки Харківського району Харківської області.

Рівень пошкоджень електромережі внаслідок бойових дій у селі сягав 100%: постраждали всі 11 підстанцій, заміни потребували опори та дроти. Наразі всі споживачі, які мешкають у населеному пункті, — зі світлом, повідомляє пресслужба АТ “Харківобленерго”.

Продовжуємо заживлювати будинки наших споживачів. Люди повертаються, залишають заявки, і ми підключаємо. На швидкість відновлення впливали і роботи з розмінування. Вздовж трас ліній електропередачі сапери знаходили дуже багато мін і нерозірваних снарядів“, – зазначив начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов.

До війни в Руських Тишках було зареєстровано 1075 пунктів обліку.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Руські Тишки під Харковом – повністю зі світлом: мережа була знищена боями»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 12:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці повністю відновили електропостачання у селі Руські Тишки Харківського району Харківської області.".