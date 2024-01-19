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Ракетный удар по Харькову 16 января: все окна в жилых домах закрыли (фото)

Общество 12:30   19.01.2024
Елена Нагорная
Ракетный удар по Харькову 16 января: все окна в жилых домах закрыли (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Холодногорском районе Харькова закрыли все 370 окон в жилых домах, поврежденных ракетным ударом 16 января.

Также завершаются работы по нежилым зданиям — из более 300 выбитых окон уже закрыты 250. Кроме того, отремонтированы две из шести поврежденных крыш, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета, всего в Холодногорском районе было повреждено 30 зданий. Отопление и электроснабжение есть во всех домах, но некоторые остаются без газа. Работы по устранению последствий ракетного удара продолжаются.


Фото: Харьковский горсовет

Напомним, два взрыва прогремели в Холодногорском районе Харькова в 21:40 16 января. Военные РФ ударили двумя ракетами по улице Благовещенской. Пострадали 17 гражданских — 16 женщин и мужчина. Из них трем оказали помощь на месте. По состоянию на утро 18 января в больнице оставались 12 пострадавших, три женщины — в тяжелом состоянии. Как сообщал мэр Игорь Терехов, повреждены 23 жилых дома, а также шесть нежилых зданий, среди которых кафе, учебное заведение и медицинское учреждение.

Читайте также: Учебное заведение, скорее всего, отстроить невозможно — Терехов об ударе 16.01

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 12:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском районе Харькова закрыли все 370 окон в жилых домах, поврежденных ракетным ударом 16 января.".