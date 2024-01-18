Учебное заведение, скорее всего, отстроить невозможно — Терехов об ударе 16.01

Учебное заведение в Холодногорском районе Харькова, которое подверглось разрушениям в результате ракетного удара вечером 16 января, скорее всего, восстановить невозможно, сообщил в эфире телемарафона мэр Игорь Терехов.

«Мы закрыли все контуры, запустили систему отопления, электрические сети, газоснабжение, водоснабжение. И я благодарен всем коммунальным предприятиям, которые работали, нашим волонтерам, которые тоже были подключены к этому. Очень серьезные разрушения. Это касается и жилых домов, и квартир. И мы были вынуждены отселить несколько семей, которые сейчас находятся в общежитиях. Они обеспечены всем необходимым. Но есть учебное заведение, которое, на мой взгляд и на взгляд эксперта, сегодня невозможно восстановить, отстроить. И это ужасно», — отметил Терехов, комментируя последствия обстрела.

Мэр напомнил, что в результате атаки 16 января пострадали 17 человек. Городской голова заверил, что все раненые от обстрелов в медучреждениях получают помощь бесплатно.

«Мы обеспечили всем необходимым медицинские учреждения, лекарствами бесплатно. И вся помощь, которую сегодня оказывают нашим пострадавшим жителям, то это бесплатно», — сказал Терехов.

Он также призвал харьковчан реагировать на сигналы воздушной тревоги, быть осторожными и внимательными.

Напомним, два взрыва прогремели в Холодногорском районе Харькова в 21:40 16 января. Военные РФ ударили двумя ракетами по улице Благовещенской. Пострадали 17 гражданских — 16 женщин и мужчина. Из них троим оказали помощь на месте. По состоянию на утро 18 января в больнице оставались 12 пострадавших, три женщины — в тяжелом состоянии. Как сообщал Терехов, повреждены 23 жилых дома, а также шесть нежилых зданий, среди которых кафе, учебное заведение и медицинское учреждение.