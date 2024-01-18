Навчальний заклад, скоріш за все, відновити неможливо – Терехов про удар 16.01
Навчальний заклад у Холодногірському районі Харкова, який зазнав руйнувань внаслідок ракетного удару ввечері 16 січня, скоріш за все, відновити неможливо, повідомив в етері телемарафону мер Ігор Терехов.
“Ми закрили всі контури, запустили систему опалення, електричні мережі, газопостачання, водопостачання. І я вдячний всім комунальним підприємствам, які працювали, нашим волонтерам, які теж були підключені до цього. Дуже серйозні руйнації. Це стосується і житлових будинків, і квартир. І ми були вимушені відселити декілька родин, які зараз перебувають у гуртожитках. Вони забезпечені всім необхідним. Але є учбовий заклад, який, на мій погляд і на погляд експерта, сьогодні неможливо відновити, відбудувати. І це жахливо“, – зазначив Терехов, коментуючи наслідки обстрілу.
Мер нагадав, що внаслідок атаки 16 січня постраждали 17 людей. Міський голова запевнив, що всі поранені від обстрілів у медзакладах отримують допомогу безплатно.
“Ми забезпечили всім необхідним медичні заклади, ліками безкоштовно. І всю допомогу, яку сьогодні надають нашим постраждалим мешканцям, то це безкоштовно“, – сказав Терехов.
Він також закликав харків’ян реагувати на сигнали повітряної тривоги, бути обережними та уважними.
Нагадаємо, два вибухи пролунали у Холодногірському районі Харкова о 21:40 16 січня. Військові РФ вдарили двома ракетами на вулиці Благовіщенській. Постраждали 17 цивільних – 16 жінок та чоловік. З них трьом надали допомогу на місці. Станом на ранок 18 січня у лікарні залишалися 12 постраждалих, три жінки – у тяжкому стані. Як повідомляв Терехов, пошкоджені 23 житлові будинки, а також шість нежитлових будівель, серед яких кафе, навчальний заклад та медична установа.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: пострадали, ракетний удар, терехов, учебное заведение, Харків, Холодногорский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 23:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Навчальний заклад у Холодногірському районі Харкова, який зазнав руйнувань внаслідок ракетного удару ввечері 16 січня, скоріш за все, відновити неможливо, повідомив в етері телемарафону мер Ігор Терехов.".