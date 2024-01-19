Ракетний удар по Харкову 16 січня: усі вікна в житлових домах закрили (фото)
У Холодногірському районі Харкова закрили всі 370 вікон у житлових будинках, пошкоджених ракетним ударом 16 січня.
Також завершуються роботи по нежитлових будівлях – із понад 300 вибитих вікон вже закриті 250. Крім того, відремонтовано два з шести пошкоджених дахів, повідомляє пресслужба мерії.
За даними департаменту житлово-комунального господарства міськради, загалом у Холодногірському районі було пошкоджено 30 будівель. Опалення та електропостачання є в усіх будинках, але деякі залишаються без газу. Роботи щодо усунення наслідків ракетного удару тривають.
Фото: Харківська міськрада
Нагадаємо, два вибухи пролунали у Холодногірському районі Харкова о 21:40 16 січня. Військові РФ вдарили двома ракетами на вулиці Благовіщенській. Постраждали 17 цивільних – 16 жінок та чоловік. З них трьом надали допомогу на місці. Станом на ранок 18 січня у лікарні залишалися 12 постраждалих, три жінки – у тяжкому стані. Як повідомляв мер Ігор Терехов, пошкоджені 23 житлові будинки, а також шість нежитлових будівель, серед яких кафе, навчальний заклад та медична установа.
Читайте також: Навчальний заклад, скоріш за все, відбудувати неможливо – Терехов про удар 16.01
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: окна, ракетний удар, Харків, Холодногорский район;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ракетний удар по Харкову 16 січня: усі вікна в житлових домах закрили (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 12:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському районі Харкова закрили всі 370 вікон у житлових будинках, пошкоджених ракетним ударом 16 січня.".