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Ракетний удар по Харкову 16 січня: усі вікна в житлових домах закрили (фото)

Суспільство 12:30   19.01.2024
Олена Нагорна
Ракетний удар по Харкову 16 січня: усі вікна в житлових домах закрили (фото)

У Холодногірському районі Харкова закрили всі 370 вікон у житлових будинках, пошкоджених ракетним ударом 16 січня.

Також завершуються роботи по нежитлових будівлях – із понад 300 вибитих вікон вже закриті 250. Крім того, відремонтовано два з шести пошкоджених дахів, повідомляє пресслужба мерії.

За даними департаменту житлово-комунального господарства міськради, загалом у Холодногірському районі було пошкоджено 30 будівель. Опалення та електропостачання є в усіх будинках, але деякі залишаються без газу. Роботи щодо усунення наслідків ракетного удару тривають.


Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, два вибухи пролунали у Холодногірському районі Харкова о 21:40 16 січня. Військові РФ вдарили двома ракетами на вулиці Благовіщенській. Постраждали 17 цивільних – 16 жінок та чоловік. З них трьом надали допомогу на місці. Станом на ранок 18 січня у лікарні залишалися 12 постраждалих, три жінки – у тяжкому стані. Як повідомляв мер Ігор Терехов, пошкоджені 23 житлові будинки, а також шість нежитлових будівель, серед яких кафе, навчальний заклад та медична установа.

Читайте також: Навчальний заклад, скоріш за все, відбудувати неможливо – Терехов про удар 16.01

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 12:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському районі Харкова закрили всі 370 вікон у житлових будинках, пошкоджених ракетним ударом 16 січня.".