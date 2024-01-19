Ракетний удар по Харкову 16 січня: усі вікна в житлових домах закрили (фото)

У Холодногірському районі Харкова закрили всі 370 вікон у житлових будинках, пошкоджених ракетним ударом 16 січня.

Також завершуються роботи по нежитлових будівлях – із понад 300 вибитих вікон вже закриті 250. Крім того, відремонтовано два з шести пошкоджених дахів, повідомляє пресслужба мерії.

За даними департаменту житлово-комунального господарства міськради, загалом у Холодногірському районі було пошкоджено 30 будівель. Опалення та електропостачання є в усіх будинках, але деякі залишаються без газу. Роботи щодо усунення наслідків ракетного удару тривають.



Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, два вибухи пролунали у Холодногірському районі Харкова о 21:40 16 січня. Військові РФ вдарили двома ракетами на вулиці Благовіщенській. Постраждали 17 цивільних – 16 жінок та чоловік. З них трьом надали допомогу на місці. Станом на ранок 18 січня у лікарні залишалися 12 постраждалих, три жінки – у тяжкому стані. Як повідомляв мер Ігор Терехов, пошкоджені 23 житлові будинки, а також шість нежитлових будівель, серед яких кафе, навчальний заклад та медична установа.