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Головні новини Харкова 19 січня: як минула ніч, зведення Генштабу

Події 07:19   19.01.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 19 січня: як минула ніч, зведення Генштабу Фото: Василь Голосний

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:19

Генштаб повідомив про активізацію ворога на Харківщині: за добу – 18 штурмів

“У зоні відповідальності ОСГВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області“, – повідомили в Генштабі.

Також армія РФ нанесла серію авіаударів по Вовчанську, Миколаївці, Голубівці, Іванівці, Кислівці та Табаївці.

07:00

Ніч – із загрозою ракет та балістики, але без вибухів

Ніч у Харкові знову була тривожною. Про небезпеку попереджали кілька разів. Повітряна тривога у місті та області була з 00:44 до 01:17 та з 03:03 до 03:33. У першому випадку Повітряні сили оголосили загрозу балістики.

У другому – ракетну небезпеку.

У Харкові обійшлося без вибухів. Загалом відносно спокійною була ніч і в інших регіонах країни – нальоту “шахедів” не сталося.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 07:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".