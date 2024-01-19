Головні новини Харкова 19 січня: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:19
Генштаб повідомив про активізацію ворога на Харківщині: за добу – 18 штурмів
“У зоні відповідальності ОСГВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області“, – повідомили в Генштабі.
Також армія РФ нанесла серію авіаударів по Вовчанську, Миколаївці, Голубівці, Іванівці, Кислівці та Табаївці.
07:00
Ніч – із загрозою ракет та балістики, але без вибухів
Ніч у Харкові знову була тривожною. Про небезпеку попереджали кілька разів. Повітряна тривога у місті та області була з 00:44 до 01:17 та з 03:03 до 03:33. У першому випадку Повітряні сили оголосили загрозу балістики.
У другому – ракетну небезпеку.
У Харкові обійшлося без вибухів. Загалом відносно спокійною була ніч і в інших регіонах країни – нальоту “шахедів” не сталося.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".