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Генштаб про атаки на Харківщині: штурмують не лише Синьківку

Події 07:06   19.01.2024
Оксана Горун
Генштаб про атаки на Харківщині: штурмують не лише Синьківку

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив, що за добу росіяни провели 18 атак на Куп’янському напрямку. Усі вони відбиті.

“У зоні відповідальності ОСГВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області“, – повідомили в Генштабі.

Також армія РФ нанесла серію авіаударів по Вовчанську, Миколаївці, Голубівці, Іванівці, Кислівці та Табаївці.

Під ударами артилерії ворога протягом доби було 110 населених пунктів України, в тому числі в Харківській області. По території країни армія РФ завдала двох ракетних і 81 авіаційного удару, здійснила 45 обстрілів з РСЗВ. На фронті зафіксували 127 бойових зіткнень.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу та двох пунктах управління противника“, – зазначили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 07:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив, що за добу росіяни провели 18 атак на Куп’янському напрямку. Усі вони відбиті".