Генштаб об атаках на Харьковщине: штурмуют не только Синьковку
Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что за сутки россияне провели 18 атак на Купянском направлении. Все они отбиты.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены 18 атак врага вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
Также армия РФ нанесла серию авиаударов по Волчанску, Николаевке, Голубовке, Ивановке, Кисловке и Табаевке.
Под ударами артиллерии врага в течение суток было 110 населенных пунктов Украины, в том числе — в Харьковской области. По территории страны армия РФ нанесла два ракетных и 81 авиационный удар, произвела 45 обстрелов из РСЗО. На фронте зафиксировали 127 боевых столкновений.
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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава и двум пунктам управления противника», — отметили в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, наступ, наступление, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 07:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что за сутки россияне провели 18 атак на Купянском направлении. Все они отбиты".