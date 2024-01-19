Харків’янка отруїлася маринованими грибами: жінка у лікарні
У Харкові – перший у цьому році випадок отруєння грибами.
Харків’янка з’їла мариновані гриби, зібрані у 2022 році в лісі у Зміївському районі, повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я».
«Цього ж дня у хворої виникли симптоми отруєння: загальна слабкість, біль у шлунку, нудота, головний біль. Постраждала в стані середньої важкості госпіталізована до спеціалізованого закладу охорони здоров’я», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 18:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові – перший у цьому році випадок отруєння грибами.".