Харків’янка отруїлася маринованими грибами: жінка у лікарні

У Харкові – перший у цьому році випадок отруєння грибами.

Харків’янка з’їла мариновані гриби, зібрані у 2022 році в лісі у Зміївському районі, повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я».

«Цього ж дня у хворої виникли симптоми отруєння: загальна слабкість, біль у шлунку, нудота, головний біль. Постраждала в стані середньої важкості госпіталізована до спеціалізованого закладу охорони здоров’я», – йдеться у повідомленні.

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