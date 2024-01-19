Live
  • Пт 19.01.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.71
  • EUR 41.01

Харків’янка отруїлася маринованими грибами: жінка у лікарні

Суспільство 18:09   19.01.2024
Вікторія Яковенко
Харків’янка отруїлася маринованими грибами: жінка у лікарні

У Харкові – перший у цьому році випадок отруєння грибами.

Харків’янка з’їла мариновані гриби, зібрані у 2022 році в лісі у Зміївському районі, повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я».

«Цього ж дня у хворої виникли симптоми отруєння: загальна слабкість, біль у шлунку, нудота, головний біль. Постраждала в стані середньої важкості госпіталізована до спеціалізованого закладу охорони здоров’я», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Дві жінки вчаділи через пожежу на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
FT: РФ може спробувати наступати в Україну влітку 2024, серед цілей – Харків
FT: РФ може спробувати наступати в Україну влітку 2024, серед цілей – Харків
19.01.2024, 18:19
Як правильно обрати букет до свята
Як правильно обрати букет до свята
19.01.2024, 08:47
Харків’янка отруїлася маринованими грибами: жінка у лікарні
Харків’янка отруїлася маринованими грибами: жінка у лікарні
19.01.2024, 18:09
Пожежну машину передала Німеччина Куп’янській громаді на Харківщині
Пожежну машину передала Німеччина Куп’янській громаді на Харківщині
19.01.2024, 17:41
Демонтаж трамвайних колій на вулиці Весніна у Харкові суд визнав незаконним
Демонтаж трамвайних колій на вулиці Весніна у Харкові суд визнав незаконним
19.01.2024, 17:01
Китайська версія миру – це не те, що хоче бачити президент України Зеленський
Китайська версія миру – це не те, що хоче бачити президент України Зеленський
19.01.2024, 16:13

Новини за темою:

09:50
Вийшли на “тихе полювання”: гриби збирають навіть у Харкові (фото)
23:11
Були схожі на печериці: літнє подружжя з Харкова отруїлося грибами
19:20
На Харківщині – перший у цьому році випадок отруєння грибами
19:31
“Пішли маслюки”: грибники Харківської області вихваляються “уловом” (відео)
10:05
Грибники Харківщини відкрили сезон: що збирають (фото, відео)

Ви читали новину: «Харків’янка отруїлася маринованими грибами: жінка у лікарні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 18:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові – перший у цьому році випадок отруєння грибами.".