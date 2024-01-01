Дві жінки вчаділи через пожежу на Харківщині

Дві жінки отримали смертельне отруєння чадним газом, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Смертельна пожежа сталася об 11:55 у місті Первомайському Лозівського району. Дві жінки вчаділи, їх не вдалося врятувати. Причина – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі на твердому паливі.