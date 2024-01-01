Дві жінки вчаділи через пожежу на Харківщині
Дві жінки отримали смертельне отруєння чадним газом, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.
Смертельна пожежа сталася об 11:55 у місті Первомайському Лозівського району. Дві жінки вчаділи, їх не вдалося врятувати. Причина – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі на твердому паливі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, жінка, пожежа, угарный газ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 10:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві жінки отримали смертельне отруєння чадним газом, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.".