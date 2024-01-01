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Дві жінки вчаділи через пожежу на Харківщині

Події 10:48   01.01.2024
Оксана Якушко
Дві жінки вчаділи через пожежу на Харківщині

Дві жінки отримали смертельне отруєння чадним газом, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Смертельна пожежа сталася об 11:55 у місті Первомайському Лозівського району. Дві жінки вчаділи, їх не вдалося врятувати. Причина – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі на твердому паливі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 10:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві жінки отримали смертельне отруєння чадним газом, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.".