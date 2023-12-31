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У пожежі на Харківщині загинули дві жінки

Події 16:23   31.12.2023
Оксана Горун
У пожежі на Харківщині загинули дві жінки

Дві жінки на смерть отруїлися чадним газом у будинку з пічним опаленням у Первомайському на Харківщині.

Сьогодні об 11:55 у м. Первомайському сталася пожежа. На ній загинули дві жінки. Вони отримали смертельне отруєння чадним газом“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа охопила 10 квадратних метрів. Вогонь ліквідували о 14:02. Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі на твердому паливі.

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У ДСНС нагадали правила безпеки тим, хто мешкає в будинках з пічним опаленням. Забороняється:

– залишати печі без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;
– користуватися печами, які мають тріщини;
– розміщати паливо та інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором;
– зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев`яній підлозі або горючій підставці;
– сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;
– застосовувати для розпалювання легкозаймисті та горючі рідини.

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Пожежа у Первомайському 31.12.2023 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 16:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві жінки на смерть отруїлися чадним газом у будинку з пічним опаленням у Первомайському на Харківщині".