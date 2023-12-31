У пожежі на Харківщині загинули дві жінки

Дві жінки на смерть отруїлися чадним газом у будинку з пічним опаленням у Первомайському на Харківщині.

“Сьогодні об 11:55 у м. Первомайському сталася пожежа. На ній загинули дві жінки. Вони отримали смертельне отруєння чадним газом“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа охопила 10 квадратних метрів. Вогонь ліквідували о 14:02. Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі на твердому паливі.

У ДСНС нагадали правила безпеки тим, хто мешкає в будинках з пічним опаленням. Забороняється:

– залишати печі без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

– користуватися печами, які мають тріщини;

– розміщати паливо та інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором;

– зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев`яній підлозі або горючій підставці;

– сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;

– застосовувати для розпалювання легкозаймисті та горючі рідини.