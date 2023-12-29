На Харківщині чоловік отруївся чадним газом

Отруївся під час пожежі мешканець Нововодолазької громади. НП сталася 28 грудня, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

“О 15:57 рятувальники виїхали на виклик за адресою: село Дерегівка, Нововодолазької громади. Там горів житловий будинок на площі 50 кв.м. Внаслідок сильного задимлення постраждав чоловік. Він отримав отруєння чадним газом та був госпіталізований до лікувального закладу”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, пожежу повністю загасили о 17:53. Її причиною стало коротке замикання.

Загалом минулої доби рятувальники шість разів гасили пожежі на Харківщині, одна з них виникла через російський обстріл. Уже цієї доби бійці ДСНС загасили дві пожежі, що виникли через ракетний удар по Харкову. Також рятувальники витягли чоловіка з-під завалів та евакуювали 30 осіб, у тому числі – двох дітей із небезпечного місця.