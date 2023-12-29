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На Харьковщине мужчина отравился угарным газом

Происшествия 16:58   29.12.2023
Оксана Горун
На Харьковщине мужчина отравился угарным газом Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Отравился во время пожара житель Нововодолажской громады. ЧП случилось 28 декабря, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В 15:57 спасатели выехали по вызову по адресу: село Дереговка, Нововодолажской громады. Там горел жилой дом на площади 50 кв. м. В результате сильного задымления пострадал мужчина. Он получил отравление угарным газом и был госпитализирован в лечебное учреждение», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, пожар полностью потушили в 17:53. Его причиной стало короткое замыкание.

В целом за предыдущие сутки спасатели шесть раз тушили пожары на Харьковщине, один из них возник из-за российского обстрела. Уже в эти сутки бойцы ГСЧС потушили два пожара, возникших из-за ракетного удара по Харькову. Также спасатели вытащили мужчину из-под завалов и эвакуировали 30 человек, в том числе — двух детей из опасного места.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 16:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отравился во время пожара житель Нововодолажской громады. ЧП случилось 28 декабря, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".