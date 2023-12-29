На Харьковщине мужчина отравился угарным газом
Отравился во время пожара житель Нововодолажской громады. ЧП случилось 28 декабря, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«В 15:57 спасатели выехали по вызову по адресу: село Дереговка, Нововодолажской громады. Там горел жилой дом на площади 50 кв. м. В результате сильного задымления пострадал мужчина. Он получил отравление угарным газом и был госпитализирован в лечебное учреждение», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации спасателей, пожар полностью потушили в 17:53. Его причиной стало короткое замыкание.
В целом за предыдущие сутки спасатели шесть раз тушили пожары на Харьковщине, один из них возник из-за российского обстрела. Уже в эти сутки бойцы ГСЧС потушили два пожара, возникших из-за ракетного удара по Харькову. Также спасатели вытащили мужчину из-под завалов и эвакуировали 30 человек, в том числе — двух детей из опасного места.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары, угарный газ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине мужчина отравился угарным газом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 16:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отравился во время пожара житель Нововодолажской громады. ЧП случилось 28 декабря, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".