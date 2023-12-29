Ракетный удар по Харькову: мужчину достали из-под завалов, эвакуировали детей
Спасатели ГСЧС сообщили о последствиях утренних ракетных ударов по Харькову.
По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в городе возникли два пожара и многочисленные разрушения.
«На месте прилетов работали спасатели ГСЧС. Они ликвидировали пожары, проводили разбор завалов и поиск людей. Известно о, по меньшей мере, одном погибшем и 11-ти пострадавших. Из-под обломков бетонных конструкций одного из зданий чрезвычайники спасли мужчину, а во время тушения одного из пожаров эвакуировали 30 человек, в том числе двух детей», — сообщили в ГСЧС.
Спасатели добавили, что информация о погибших и пострадавших в городе еще уточняется.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 11:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС сообщили о последствиях утренних ракетных ударов по Харькову".