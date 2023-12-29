Ракетный удар по Харькову: мужчину достали из-под завалов, эвакуировали детей

Спасатели ГСЧС сообщили о последствиях утренних ракетных ударов по Харькову.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в городе возникли два пожара и многочисленные разрушения.

«На месте прилетов работали спасатели ГСЧС. Они ликвидировали пожары, проводили разбор завалов и поиск людей. Известно о, по меньшей мере, одном погибшем и 11-ти пострадавших. Из-под обломков бетонных конструкций одного из зданий чрезвычайники спасли мужчину, а во время тушения одного из пожаров эвакуировали 30 человек, в том числе двух детей», — сообщили в ГСЧС.

Спасатели добавили, что информация о погибших и пострадавших в городе еще уточняется.