Ракетный удар по Харькову: по критической инфраструктуре не целились

Во время массированного утреннего ракетного удара по Харькову россияне выбрали целями исключительно объекты гражданской инфраструктуры. По предприятиям энергетики «прилетов» не было.

«Ситуация с электроэнергией и отоплением в городе стабильная. Каких-либо массовых сбоев нет. Попадания были именно по объектам гражданской инфраструктуры, предприятиям, больницам. То есть объекты критической инфраструктуры во время этих обстрелов не страдали», — сказал в эфире «Суспільного» спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Он отметил, что обстрелом повреждено здание одного из транспортных предприятий города. Но в данный момент транспорт работает стабильно. Также повреждена одна из больниц: пострадал фасад, выбиты окна. Масштабных пожаров на местах «прилетов» не было, небольшие очаги возгораний оперативно потушили. Часть ракет «промахнулась» и ударила не по зданиям, а по территории возле них.

«Всего было около 20 ударов. Сейчас, по предварительной информации, это, вероятно, были запуски ракет С-300 с территории Белгородской области. В результате этих обстрелов по меньшей мере один человек погиб и около 11 получили телесные повреждения. Сейчас продолжается разбор завалов, установление информации о пострадавших, обход домов, прилегающих к местам обстрелов, поскольку разбиты многие окна, стекло от которых травмировало находившихся внутри людей», — отметил Чубенко.

Прокуратура совместно с полицией и СБУ уже открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.