Ракетний удар по Харкову: по критичній інфраструктурі не цілилися
Під час масованого ранкового ракетного удару по Харкову росіяни обрали цілями виключно об’єкти цивільної інфраструктури. По підприємствах енергетики “прильотів” не було.
“Ситуація з електроенергією та опаленням в місті стабільна. Якихось масових збоїв немає. Влучання були саме по об’єктах цивільної інфраструктури, підприємствах, лікарні. Тобто об’єкти критичної інфраструктури під час цих обстрілів не страждали“, – сказав в етері “Суспільного” спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
Він зазначив, що обстрілом пошкоджено будівлю одного із транспортних підприємств міста. Але зараз транспорт працює стабільно. Також пошкоджено одну з лікарень: постраждав фасад, вибиті вікна. Масштабних пожеж на місцях “прильотів” не було, невеликі осередки загорянь оперативно загасили. Частина ракет “промахнулася” та вдарила не по будинках, а по території біля них.
“Усього було близько 20 ударів. Зараз, за попередню інформацію, це, імовірніше за все, були запуски ракети С-300 з території Бєлгородської області. Внаслідок цих обстрілів щонайменше одна особа загинула і близько 11-го отримали тілесні ушкодження. Зараз продовжується розбір завалів, встановлення інформації про потерпілих, обхід будинків, прилеглих до місць обстрілів, оскільки розбито багато вікон, скло від яких травмувало людей, які знаходилися всередині”, — зазначив Чубенко.
Читайте також: Одна з ракет у Харкові не розірвалася – лежить у парку
Прокуратура спільно з поліцією та СБУ вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, прокуратура, ракетний удар, чубенко;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ракетний удар по Харкову: по критичній інфраструктурі не цілилися»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 10:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час масованого ранкового ракетного удару по Харкову росіяни обрали цілями виключно об’єкти цивільної інфраструктури. По підприємствах енергетики “прильотів” не було".