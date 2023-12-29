Ракетний удар по Харкову: по критичній інфраструктурі не цілилися

Під час масованого ранкового ракетного удару по Харкову росіяни обрали цілями виключно об’єкти цивільної інфраструктури. По підприємствах енергетики “прильотів” не було.

“Ситуація з електроенергією та опаленням в місті стабільна. Якихось масових збоїв немає. Влучання були саме по об’єктах цивільної інфраструктури, підприємствах, лікарні. Тобто об’єкти критичної інфраструктури під час цих обстрілів не страждали“, – сказав в етері “Суспільного” спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Він зазначив, що обстрілом пошкоджено будівлю одного із транспортних підприємств міста. Але зараз транспорт працює стабільно. Також пошкоджено одну з лікарень: постраждав фасад, вибиті вікна. Масштабних пожеж на місцях “прильотів” не було, невеликі осередки загорянь оперативно загасили. Частина ракет “промахнулася” та вдарила не по будинках, а по території біля них.

“Усього було близько 20 ударів. Зараз, за попередню інформацію, це, імовірніше за все, були запуски ракети С-300 з території Бєлгородської області. Внаслідок цих обстрілів щонайменше одна особа загинула і близько 11-го отримали тілесні ушкодження. Зараз продовжується розбір завалів, встановлення інформації про потерпілих, обхід будинків, прилеглих до місць обстрілів, оскільки розбито багато вікон, скло від яких травмувало людей, які знаходилися всередині”, — зазначив Чубенко.

Прокуратура спільно з поліцією та СБУ вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.