Ракетний удар по Харкову: чоловіка дістали з-під завалів, евакуювали дітей
Рятувальники ДСНС повідомили про наслідки ранкових ракетних ударів по Харкову.
За інформацією пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, у місті виникли дві пожежі та численні руйнування.
“На місці “прильотів” працювали рятувальники ДСНС. Вони ліквідували пожежі, проводили розбирання завалів та пошук людей. Відомо про щонайменше одного загиблого та 11-х постраждалих. З-під уламків бетонних конструкцій однієї з будівель надзвичайники врятували чоловіка, а під час гасіння однієї з пожеж евакуювали 30 осіб, у тому числі двох дітей”, – повідомили у ДСНС.
Рятувальники додали, що інформація про загиблих та постраждалих у місті ще уточнюється.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 11:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС повідомили про наслідки ранкових ракетних ударів по Харкову".