Ракетний удар по Харкову: чоловіка дістали з-під завалів, евакуювали дітей

Рятувальники ДСНС повідомили про наслідки ранкових ракетних ударів по Харкову.

За інформацією пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, у місті виникли дві пожежі та численні руйнування.

“На місці “прильотів” працювали рятувальники ДСНС. Вони ліквідували пожежі, проводили розбирання завалів та пошук людей. Відомо про щонайменше одного загиблого та 11-х постраждалих. З-під уламків бетонних конструкцій однієї з будівель надзвичайники врятували чоловіка, а під час гасіння однієї з пожеж евакуювали 30 осіб, у тому числі двох дітей”, – повідомили у ДСНС.

Рятувальники додали, що інформація про загиблих та постраждалих у місті ще уточнюється.