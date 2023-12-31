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В пожаре на Харьковщине погибли две женщины

Происшествия 16:23   31.12.2023
Оксана Горун
В пожаре на Харьковщине погибли две женщины

Две женщины насмерть отравились угарным газом в доме с печным отоплением в Первомайском на Харьковщине.

«Сегодня в 11:55 в Первомайском произошел пожар. На нем погибли две женщины. Они получили смертельное отравление угарным газом», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар охватил 10 квадратных метров. Огонь ликвидировали в 14:02. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

Пожар в Первомайском 31.12.2023 3

В ГСЧС напомнили правила безопасности тем, кто живет в домах с печным отоплением. Запрещается:

— оставлять печи без присмотра или поручать присмотр за ними малолетним детям;
— пользоваться печами, имеющими трещины;
— размещать топливо и другие горючие вещества и материалы непосредственно перед топочным отверстием;
— хранить незатушенные угли и пепел в металлической посуде, установленной на деревянном полу или горючей подставке;
— сушить и складывать на печах одежду, дрова, другие горючие предметы и материалы;
— применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Пожар в Первомайском 31.12.2023 4

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Пожар в Первомайском 31.12.2023 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 16:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две женщины насмерть отравились угарным газом в доме с печным отоплением в Первомайском на Харьковщине".