В пожаре на Харьковщине погибли две женщины

Две женщины насмерть отравились угарным газом в доме с печным отоплением в Первомайском на Харьковщине.

«Сегодня в 11:55 в Первомайском произошел пожар. На нем погибли две женщины. Они получили смертельное отравление угарным газом», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар охватил 10 квадратных метров. Огонь ликвидировали в 14:02. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

В ГСЧС напомнили правила безопасности тем, кто живет в домах с печным отоплением. Запрещается:

— оставлять печи без присмотра или поручать присмотр за ними малолетним детям;

— пользоваться печами, имеющими трещины;

— размещать топливо и другие горючие вещества и материалы непосредственно перед топочным отверстием;

— хранить незатушенные угли и пепел в металлической посуде, установленной на деревянном полу или горючей подставке;

— сушить и складывать на печах одежду, дрова, другие горючие предметы и материалы;

— применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

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