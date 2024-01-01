Live
  • Пн 01.01.2024
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 38
  • EUR 42

Две женщины угорели из-за пожара на Харьковщине

Происшествия 10:48   01.01.2024
Оксана Якушко
Две женщины угорели из-за пожара на Харьковщине

Две женщины получили смертельное отравление угарным газом, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Смертельный пожар произошел в 11:55 в Первомайском Лозовского района. Две женщины угорели, их не удалось спасти. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

Читайте также: В пожаре на Харьковщине погибли две женщины

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Терехов опубликовал тревожное поздравление с Новым годом
Терехов опубликовал тревожное поздравление с Новым годом
31.12.2023, 17:00
Главные новости Харькова 1.01: обстрелы сел и штурмы Синьковки на Новый год
Главные новости Харькова 1.01: обстрелы сел и штурмы Синьковки на Новый год
01.01.2024, 09:37
Главные новости Харькова 31.12: новый ракетный удар, разрушения в Харькове
Главные новости Харькова 31.12: новый ракетный удар, разрушения в Харькове
31.12.2023, 19:28
Синегубов сообщил, куда ударили четыре ракеты вечером 31 декабря
Синегубов сообщил, куда ударили четыре ракеты вечером 31 декабря
31.12.2023, 17:55
Две женщины угорели из-за пожара на Харьковщине
Две женщины угорели из-за пожара на Харьковщине
01.01.2024, 10:48
С бесплатным проездом, но с конфликтами: прогноз, что ждет Харьков в 2024 году
С бесплатным проездом, но с конфликтами: прогноз, что ждет Харьков в 2024 году
31.12.2023, 21:02

Новости по теме:

19:11
Россияне обстреляли из РСЗО Купянск на Харьковщине, загорелся частный дом
18:38
Пожилая женщина чуть не погибла в огне из-за удлинителя на Харьковщине
09:10
Из-за курения и неисправной проводки погибли 2 мужчин на Харьковщине — ГСЧС
08:39
Мужчина ранен – автомобиль наехал на мину на Харьковщине – ГСЧС
19:21
Погиб на месте. На противопехотной мине подорвался мужчина на Харьковщине

Вы читали новость: «Две женщины угорели из-за пожара на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 10:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две женщины получили смертельное отравление угарным газом, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".