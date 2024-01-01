Две женщины угорели из-за пожара на Харьковщине

Две женщины получили смертельное отравление угарным газом, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Смертельный пожар произошел в 11:55 в Первомайском Лозовского района. Две женщины угорели, их не удалось спасти. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

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