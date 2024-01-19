Харьковчанка отравилась маринованными грибами: женщина в больнице
В Харькове – первый в этом году случай отравления грибами.
Харьковчанка съела маринованные грибы, собранные в 2022 году в лесу в Змиевском районе, сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения».
«В этот день у больной возникли симптомы отравления: слабость, боль в желудке, тошнота, головная боль. Пострадавшая в состоянии средней тяжести госпитализирована в специализированное учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 18:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове – первый в этом году случай отравления грибами.".