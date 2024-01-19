Харьковчанка отравилась маринованными грибами: женщина в больнице

В Харькове – первый в этом году случай отравления грибами.

Харьковчанка съела маринованные грибы, собранные в 2022 году в лесу в Змиевском районе, сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения».

«В этот день у больной возникли симптомы отравления: слабость, боль в желудке, тошнота, головная боль. Пострадавшая в состоянии средней тяжести госпитализирована в специализированное учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении.