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Харьковчанка отравилась маринованными грибами: женщина в больнице

Общество 18:09   19.01.2024
Виктория Яковенко
Харьковчанка отравилась маринованными грибами: женщина в больнице

В Харькове – первый в этом году случай отравления грибами.

Харьковчанка съела маринованные грибы, собранные в 2022 году в лесу в Змиевском районе, сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения».

«В этот день у больной возникли симптомы отравления: слабость, боль в желудке, тошнота, головная боль. Пострадавшая в состоянии средней тяжести госпитализирована в специализированное учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 18:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове – первый в этом году случай отравления грибами.".