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“Наміри ворога серйозні”: РФ масово втрачає танки і БМП в атаках на Харківщині

Суспільство 16:18   19.01.2024
Олена Нагорна
“Наміри ворога серйозні”: РФ масово втрачає танки і БМП в атаках на Харківщині

На Лимано-Куп’янському напрямку минулої доби українські захисники відбили 41 атаку. Пораненими чи вбитими супротивник втратив 251 солдата. Також було знищено 78 одиниць військової техніки РФ: 13 танків, 14 БМП, три МТ-ЛБ та три БТР-82.

Про це повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Така велика кількість знищеної техніки окупантів свідчить про те, що вони все ж таки намагаються активізуватися, наступати по всій смузі відповідальності ОСУВ «Хортиця». Наші захисники знаходяться в активній обороні. Це дає змогу їм за кращої нагоди переходити до атакувальних дій, покращувати своє тактичне положення. Бачимо, що кількість техніки, знищеної за останні три дні, є насправді великою, що свідчить про серйозність намірів ворога. Його активні наступальні дії почалися ще в жовтні. Зараз вони тривають, просто вони набули більшої активності саме на цих напрямках“, – сказав Фітьо.

Він нагадав, що на Куп’янському напрямку минулої доби українські захисники відбили 18 атак, а на Лиманському – 23.

Ворог атакує, кидає всі свої наявні сили за підтримки броньованої техніки та авіації. 21 авіаудар було завдано за минулу добу. Використовувався весь арсенал літаків та гелікоптерів вогневої підтримки. Скидалися керовані авіаційні бомби на Куп’янському та Лиманському напрямках. Також було застосовано 30 дронів-камікадзе та здійснено 786 артилерійських та мінометних обстрілів“, – додав начальник служби зв’язків із громадськістю.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 16:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Лимано-Куп’янському напрямку минулої доби українські захисники відбили 41 атаку".