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Головні новини Харкова 20 січня: як минула ніч, зведення Генштабу

Події 07:29   20.01.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 20 січня: як минула ніч, зведення Генштабу Фото: Василь Голосний

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:29

Генштаб повідомив про 12 атак ворога на Харківщині

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області”, – поінформували в Генштабі ЗСУ. Авіаударів по Харківщині за минулу добу не зафіксували.

07:05

Ніч з однією тривогою та полювання на “шахедів” над Україною

На Харківщині протягом минулої ночі повітряна тривога лунала один раз – з 01:35 до 02:07. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістики.

У Харкові обійшлося без вибухів Над іншими регіонами України протягом ночі кружляли ворожі “шахеди”. За даними захисників неба, їх було сім. Чотири збила ППО. Безпілотники рухалися кількома групами з півдня – через центр. Вони долетіли до Київської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей. “Традиційно” одним з останніх пунктів на шляху “шахедів” став Старокостянтинів.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2024 в 07:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".