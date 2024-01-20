Головні новини Харкова 20 січня: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:29
Генштаб повідомив про 12 атак ворога на Харківщині
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області”, – поінформували в Генштабі ЗСУ. Авіаударів по Харківщині за минулу добу не зафіксували.
07:05
Ніч з однією тривогою та полювання на “шахедів” над Україною
На Харківщині протягом минулої ночі повітряна тривога лунала один раз – з 01:35 до 02:07. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістики.
У Харкові обійшлося без вибухів Над іншими регіонами України протягом ночі кружляли ворожі “шахеди”. За даними захисників неба, їх було сім. Чотири збила ППО. Безпілотники рухалися кількома групами з півдня – через центр. Вони долетіли до Київської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей. “Традиційно” одним з останніх пунктів на шляху “шахедів” став Старокостянтинів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, війна, генштаб, новини Харкова, ночь, обстріли, тревога;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".