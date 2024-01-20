Live
  • Сб 20.01.2024
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 37.71
  • EUR 41.01

Шевченко в Харькове встретился с Синегубовым: что обсуждали (фото)

Общество 17:47   20.01.2024
Оксана Горун
Шевченко в Харькове встретился с Синегубовым: что обсуждали (фото) Фото: facebook Андрея Шевченко

Знаменитый футболист и тренер Андрей Шевченко сообщил, зачем 20 января приехал в Харьков.

«Провел в Харькове третью встречу с представителями региональных ассоциаций (футбола — Ред.) На этот раз отдельный фокус – работа с временно оккупированными территориями. Всесторонняя поддержка, взаимодействие между ассоциациями для обеспечения развития регионов, игроков, детского футбола в тех областях, которые временно оккупированы или находятся на линии фронта», — сообщил Шевченко в facebook.

На опубликованных фото знаменитый футболист — в компании начальника ХОВА Олега Синегубова. Недавно его избрали главой Харьковской областной ассоциации футбола.

Читайте также: Андрей Шевченко приехал в Харьков

Напомним, днем Андрей Шевченко запостил фото на фоне здания ХОВА и сообщил, что он в Харькове. Сейчас бывший главный тренер сборной Украины по футболу — единственный кандидат на пост президента Украинской ассоциации футбола, выборы которого должны пройти 25 января. Перед выборами он проводит встречи с представителями региональных ассоциаций футбола в разных областях страны.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 20.01: Шевченко в Харькове, в метро открыли детсад
Главные новости Харькова 20.01: Шевченко в Харькове, в метро открыли детсад
20.01.2024, 17:59
Терехов показал детсад в метро Харькова: он работает первый день (фото)
Терехов показал детсад в метро Харькова: он работает первый день (фото)
20.01.2024, 12:00
Шевченко в Харькове встретился с Синегубовым: что обсуждали (фото)
Шевченко в Харькове встретился с Синегубовым: что обсуждали (фото)
20.01.2024, 17:47
В Харькове утром произошел смертельный пожар (фото)
В Харькове утром произошел смертельный пожар (фото)
20.01.2024, 11:43
Умер судья Хозяйственного суда Харьковской области
Умер судья Хозяйственного суда Харьковской области
20.01.2024, 13:21
Мама погибла, а малышей спасли харьковские военные (видео)
Мама погибла, а малышей спасли харьковские военные (видео)
20.01.2024, 18:48

Новости по теме:

17:59
Главные новости Харькова 20.01: Шевченко в Харькове, в метро открыли детсад
17:47
Шевченко в Харькове встретился с Синегубовым: что обсуждали (фото)
16:55
Как записаться в подземный детсад в Харькове: информация мэрии
15:44
Андрей Шевченко приехал в Харьков
14:24
Возможности метродетсада в Харькове ограничены, в марте их расширят -Терехов

Вы читали новость: «Шевченко в Харькове встретился с Синегубовым: что обсуждали (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 17:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Знаменитый футболист и тренер Андрей Шевченко сообщил, зачем 20 января приехал в Харьков".