Шевченко в Харькове встретился с Синегубовым: что обсуждали (фото)

Знаменитый футболист и тренер Андрей Шевченко сообщил, зачем 20 января приехал в Харьков.

«Провел в Харькове третью встречу с представителями региональных ассоциаций (футбола — Ред.) На этот раз отдельный фокус – работа с временно оккупированными территориями. Всесторонняя поддержка, взаимодействие между ассоциациями для обеспечения развития регионов, игроков, детского футбола в тех областях, которые временно оккупированы или находятся на линии фронта», — сообщил Шевченко в facebook.

На опубликованных фото знаменитый футболист — в компании начальника ХОВА Олега Синегубова. Недавно его избрали главой Харьковской областной ассоциации футбола.

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Напомним, днем Андрей Шевченко запостил фото на фоне здания ХОВА и сообщил, что он в Харькове. Сейчас бывший главный тренер сборной Украины по футболу — единственный кандидат на пост президента Украинской ассоциации футбола, выборы которого должны пройти 25 января. Перед выборами он проводит встречи с представителями региональных ассоциаций футбола в разных областях страны.