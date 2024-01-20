Шевченко в Харкові зустрівся із Синєгубовим: що обговорювали (фото)

Знаменитий футболіст та тренер Андрій Шевченко повідомив, навіщо 20 січня приїхав до Харкова.

“, – повідомив Шевченко у фейсбуці. “Провів у Харкові третю зустріч з представниками регіональних асоціацій. Цього разу окремий фокус — робота з тимчасово окупованими територіями. Всебічна підтримка, взаємодія між асоціаціями, щоб забезпечити розвиток регіонів, гравців, дитячого футболу в тих областях, які тимчасово окуповані або знаходяться на лінії фронту

На опублікованих фото знаменитий футболіст – у компанії начальника ХОВА Олега Синєгубова. Нещодавно його обрали головою Харківської обласної асоціації футболу.

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Нагадаємо, вдень Андрій Шевченко запостив фото на тлі будівлі ХОВА та повідомив, що він у Харкові. Наразі колишній головний тренер збірної України з футболу – єдиний кандидат на пост президента Української асоціації футболу, вибори якого мають відбутися 25 січня. Перед виборами він проводить зустрічі із представниками регіональних асоціацій футболу у різних областях країни.