Шевченко в Харкові зустрівся із Синєгубовим: що обговорювали (фото)
Знаменитий футболіст та тренер Андрій Шевченко повідомив, навіщо 20 січня приїхав до Харкова.
“Провів у Харкові третю зустріч з представниками регіональних асоціацій. Цього разу окремий фокус — робота з тимчасово окупованими територіями. Всебічна підтримка, взаємодія між асоціаціями, щоб забезпечити розвиток регіонів, гравців, дитячого футболу в тих областях, які тимчасово окуповані або знаходяться на лінії фронту“, – повідомив Шевченко у фейсбуці.
На опублікованих фото знаменитий футболіст – у компанії начальника ХОВА Олега Синєгубова. Нещодавно його обрали головою Харківської обласної асоціації футболу.
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Нагадаємо, вдень Андрій Шевченко запостив фото на тлі будівлі ХОВА та повідомив, що він у Харкові. Наразі колишній головний тренер збірної України з футболу – єдиний кандидат на пост президента Української асоціації футболу, вибори якого мають відбутися 25 січня. Перед виборами він проводить зустрічі із представниками регіональних асоціацій футболу у різних областях країни.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2024 в 17:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Знаменитий футболіст та тренер Андрій Шевченко повідомив, навіщо 20 січня приїхав до Харкова".