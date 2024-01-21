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7 атак россиян на Синьковку и авиаудары по 4 селам Харьковщины – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:45   21.01.2024
Оксана Якушко
7 атак россиян на Синьковку и авиаудары по 4 селам Харьковщины – Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении россияне из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты, в том числе Уды, Казачью Лопань, Огурцово, Волчанск, Бударки, Колодезное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении наши защитники отразили 7 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону ВСУ.

Противник нанес авиационные удары возле Ивановки, Кисловки, Табаевки, Песчаного Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 января 2024 в 19:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении россияне из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты, в том числе Уды, Казачью Лопань, Огурцово, Волчанск, Бударки, Колодезное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".