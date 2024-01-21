7 атак россиян на Синьковку и авиаудары по 4 селам Харьковщины – Генштаб ВСУ
На Слобожанском направлении россияне из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты, в том числе Уды, Казачью Лопань, Огурцово, Волчанск, Бударки, Колодезное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении наши защитники отразили 7 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону ВСУ.
Противник нанес авиационные удары возле Ивановки, Кисловки, Табаевки, Песчаного Харьковской области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, атака, Генштаб ЗСУ, купянское направление, обстрел, синьковка, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2024 в 19:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении россияне из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты, в том числе Уды, Казачью Лопань, Огурцово, Волчанск, Бударки, Колодезное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".