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Россияне 21 раз атаковали на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ

Происшествия 07:55   21.01.2024
Оксана Якушко
Россияне 21 раз атаковали на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении защитники Украины отбили 21 атаку врага у Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных и 4 авиационных удара, совершил 58 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Читайте также: На Купянском направлении ВСУ отбили 21 атаку — Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 января 2024 в 07:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении защитники Украины отбили 21 атаку врага у Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ.".