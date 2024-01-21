Россияне 21 раз атаковали на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении защитники Украины отбили 21 атаку врага у Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных и 4 авиационных удара, совершил 58 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.