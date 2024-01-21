Россияне 21 раз атаковали на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ
На Купянском направлении защитники Украины отбили 21 атаку врага у Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных и 4 авиационных удара, совершил 58 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, купянское направление, россияне, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2024 в 07:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении защитники Украины отбили 21 атаку врага у Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ.".