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Росіяни 21 раз атакували на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ

Події 07:55   21.01.2024
Оксана Якушко
Росіяни 21 раз атакували на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку захисники України відбили 21 атаку ворога біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Ворог завдав 3 ракетних і 4 авіаційних удари, здійснив 58 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2024 в 07:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку захисники України відбили 21 атаку ворога біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".