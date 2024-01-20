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На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку – Генштаб

Події 20:00   20.01.2024
Оксана Горун
На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку – Генштаб

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 20 січня поінформував про ворожі обстріли та бойові зіткнення в Харківській області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області“, – повідомили в ГШ.

На півночі Харківської області під артилерійськими та мінометними обстрілами були Уди, Охрімівка, Землянки та Хатнє.

Протягом доби по Україні армія РФ завдала трьох ракетних і чотирьох авіаційних ударів. Також ворог здійснив 25 обстрілів із РСЗВ. На фронті було 72 бойові зіткнення.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одному зенітно-ракетному комплексу, одному складу боєприпасів та одному вузлу зв’язку противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління та одній станції радіоелектронної боротьби противника“, – перерахували в Генштабі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2024 в 20:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 20 січня поінформував про ворожі обстріли та бойові зіткнення в Харківській області".