На Купянском направлении ВСУ отбили 21 атаку — Генштаб

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 20 января проинформировал о вражеских обстрелах и боевых столкновениях в Харьковской области.

«На Купянском направлении нашими защитниками отражена 21 атака возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области», — сообщили в ГШ.

На севере Харьковской области под артиллерийскими и минометными обстрелами были Уды, Охримовка, Землянки и Хатнее.

В течение сутки по Украине армия РФ нанесла три ракетных и четыре авиационных удара. Также враг совершил 25 обстрелов из РСЗО. На фронте было 72 боевых столкновения.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному зенитно-ракетному комплексу, одному складу боеприпасов и одному узлу связи противника. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления и одной станции радиоэлектронной борьбы противника», — перечислили в Генштабе.