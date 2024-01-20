На Купянском направлении ВСУ отбили 21 атаку — Генштаб
Генштаб ВСУ в вечерней сводке 20 января проинформировал о вражеских обстрелах и боевых столкновениях в Харьковской области.
«На Купянском направлении нашими защитниками отражена 21 атака возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области», — сообщили в ГШ.
На севере Харьковской области под артиллерийскими и минометными обстрелами были Уды, Охримовка, Землянки и Хатнее.
В течение сутки по Украине армия РФ нанесла три ракетных и четыре авиационных удара. Также враг совершил 25 обстрелов из РСЗО. На фронте было 72 боевых столкновения.
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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному зенитно-ракетному комплексу, одному складу боеприпасов и одному узлу связи противника. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления и одной станции радиоэлектронной борьбы противника», — перечислили в Генштабе.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 20:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке 20 января проинформировал о вражеских обстрелах и боевых столкновениях в Харьковской области".