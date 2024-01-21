7 атак на Синьківку та авіаудари по чотирьох селах Харквщини – Генштаб ЗСУ
На Слобожанському напрямку росіяни з мінометів та артилерії обстріляли населені пункти, серед них Уди, Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 7 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
Противник завдав авіаційних ударів біля Іванівки, Кислівки, Табаївки, Піщаного Харківської області.
Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, атака, Генштаб ЗСУ, купянское направление, обстріл, синьковка, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2024 в 19:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку росіяни з мінометів та артилерії обстріляли населені пункти, серед них Уди, Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".