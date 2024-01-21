7 атак на Синьківку та авіаудари по чотирьох селах Харквщини – Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку росіяни з мінометів та артилерії обстріляли населені пункти, серед них Уди, Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 7 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Противник завдав авіаційних ударів біля Іванівки, Кислівки, Табаївки, Піщаного Харківської області.

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.