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Дві жінки загинули, четверо в лікарні – Синєгубов про ракетний удар по Харкову

Події 08:20   23.01.2024
Оксана Горун
Дві жінки загинули, четверо в лікарні – Синєгубов про ракетний удар по Харкову

Внаслідок ранкового ракетного удару по Харкові є загиблі та поранені, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок влучення окупантів житловим будинком у Харкові загинула жінка 59 років. Чотири людини госпіталізовані до медичного закладу, зокрема десятирічна дівчинка. Дві жінки перебувають у важкому стані”, — повідомив Синєгубов.

Пізніше він надав уточнені дані – загиблих уже дві.

Синєгубов інформував, що “приліт” припав по житловому будинку в Київському районі, під завалами опинилися люди. Ракети вдарили по Харкову близько 07:13 ранку 23 січня.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 08:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ранкового ракетного удару по Харкові є загиблі та поранені, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".