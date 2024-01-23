Дві жінки загинули, четверо в лікарні – Синєгубов про ракетний удар по Харкову

Внаслідок ранкового ракетного удару по Харкові є загиблі та поранені, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок влучення окупантів житловим будинком у Харкові загинула жінка 59 років. Чотири людини госпіталізовані до медичного закладу, зокрема десятирічна дівчинка. Дві жінки перебувають у важкому стані”, — повідомив Синєгубов.

Пізніше він надав уточнені дані – загиблих уже дві.

Синєгубов інформував, що “приліт” припав по житловому будинку в Київському районі, під завалами опинилися люди. Ракети вдарили по Харкову близько 07:13 ранку 23 січня.