2 женщины погибли, четверо в больнице — Синегубов о ракетном ударе по Харькову

В результате утреннего ракетного удара по Харькову есть погибшие и раненые, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате попадания оккупантов по жилому дому в Харькове погибла женщина 59 лет. Четыре человека госпитализированы в медицинское учреждение, в том числе десятилетняя девочка. Две женщины находятся в тяжелом состоянии», — сообщил Синегубов.

Позже он привел уточненные данные — погибших уже две.

Ранее он информировал, что «прилет» пришелся по жилому дому в Киевском районе, под завалами оказались люди.