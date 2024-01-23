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2 женщины погибли, четверо в больнице — Синегубов о ракетном ударе по Харькову

Происшествия 08:20   23.01.2024
Оксана Горун
2 женщины погибли, четверо в больнице — Синегубов о ракетном ударе по Харькову Фото: пресс-служба ХОВА

В результате утреннего ракетного удара по Харькову есть погибшие и раненые, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате попадания оккупантов по жилому дому в Харькове погибла женщина 59 лет. Четыре человека госпитализированы в медицинское учреждение, в том числе десятилетняя девочка. Две женщины находятся в тяжелом состоянии», — сообщил Синегубов.

Позже он привел уточненные данные — погибших уже две.

Ранее он информировал, что «прилет» пришелся по жилому дому в Киевском районе, под завалами оказались люди.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 08:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате утреннего ракетного удара по Харькову есть погибшие и раненые, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".