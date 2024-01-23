2 женщины погибли, четверо в больнице — Синегубов о ракетном ударе по Харькову
Фото: пресс-служба ХОВА
В результате утреннего ракетного удара по Харькову есть погибшие и раненые, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате попадания оккупантов по жилому дому в Харькове погибла женщина 59 лет. Четыре человека госпитализированы в медицинское учреждение, в том числе десятилетняя девочка. Две женщины находятся в тяжелом состоянии», — сообщил Синегубов.
Позже он привел уточненные данные — погибших уже две.
Ранее он информировал, что «прилет» пришелся по жилому дому в Киевском районе, под завалами оказались люди.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, погибшая, поранені, ракетний удар, синєгубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «2 женщины погибли, четверо в больнице — Синегубов о ракетном ударе по Харькову»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 08:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате утреннего ракетного удара по Харькову есть погибшие и раненые, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".