20 будинків у Харкові без тепла, вилетіла 1000 вікон – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про руйнування, яких завдала російська армія ракетними ударами по Харкову вранці 23 січня.
“На цей час у результаті терористичної атаки росії по Харкову постраждали 30 житлових будинків. Вибито біля тисячі вікон (на вулиці мінус 7). У 20 будинках вимушені були відключити опалення. У 14 відключено електрику, у 12 газопостачання. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Людям надається вся необхідна допомога, в тому числі розгортаються три пункти обігріву”, – повідомив Ігор Терехов.
У Харківській обласній прокуратурі доповнили: у місті пошкоджено також: будівлю санаторної школи-інтернату, торговий центр, гаражний кооператив, автомобілі, пожежну частину тощо.
Нагадаємо, за останніми даними, загинули троє людей, ще 42 отримали поранення.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 10:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про руйнування, яких завдала російська армія ракетними ударами по Харкову вранці 23 січня".