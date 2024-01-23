20 будинків у Харкові без тепла, вилетіла 1000 вікон – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про руйнування, яких завдала російська армія ракетними ударами по Харкову вранці 23 січня.

“На цей час у результаті терористичної атаки росії по Харкову постраждали 30 житлових будинків. Вибито біля тисячі вікон (на вулиці мінус 7). У 20 будинках вимушені були відключити опалення. У 14 відключено електрику, у 12 газопостачання. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Людям надається вся необхідна допомога, в тому числі розгортаються три пункти обігріву”, – повідомив Ігор Терехов.

У Харківській обласній прокуратурі доповнили: у місті пошкоджено також: будівлю санаторної школи-інтернату, торговий центр, гаражний кооператив, автомобілі, пожежну частину тощо.

Нагадаємо, за останніми даними, загинули троє людей, ще 42 отримали поранення.